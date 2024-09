La technologie s’est fortement ancrée dans notre société et dans nos vies, et elle a un impact sur la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Dans le même temps, les particuliers et les entreprises sont confrontés à une série de défis graves et inédits : les effets persistants de la pandémie de COVID-19 ; l’impact croissant du changement climatique et de l’épuisement des ressources naturelles ; et des demandes toujours croissantes qui pèsent sur les ressources énergétiques et les disponibilités alimentaires mondiales. Ces défis ont entraîné des perturbations croissantes, tant dans la vie quotidienne des personnes du monde entier que dans le fonctionnement et les chaînes d’approvisionnement essentiels aux entreprises de toutes tailles.

La technologie durable offre la possibilité de recadrer notre relation avec les innovations existantes d’une manière qui contribue à relever les défis environnementaux et sociétaux. Par exemple, les entreprises peuvent tirer parti de solutions technologiques comme l’Internet des objets (IdO) pour optimiser les itinéraires et rendre la gestion de flotte plus durable. De même, le service d’achats d’une organisation peut fonctionner de manière plus durable en exploitant un écosystème croissant de technologies numériques telles que l’IA et le cloud pour automatiser et optimiser la gestion des bons de commande.