Présentation de la logistique de la chaîne d’approvisionnement

Afin de réduire leur impact environnemental, de plus en plus d’entreprises s’efforcent de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre, de décarboner leurs opérations et de tendre vers un objectif zéro émission nette. La durabilité de la chaîne d’approvisionnement joue un rôle essentiel dans l’atteinte de ces objectifs.

Le Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) définit la durabilité de la chaîne d’approvisionnement comme la gestion des impacts environnementaux et sociaux au sein et à travers des réseaux composés de fournisseurs, de fabricants, de distributeurs et de clients, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies.2 Cela couvre toutes les étapes de la chaîne d’approvisionnement, de la production et de l’extraction des matières premières à l’utilisation et la fin de vie du produit.

Une planification logistique efficace est un élément important de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, l’optimisation des itinéraires de transport et de distribution comme l’utilisation de véhicules écologiques contribuent à réduire la consommation de carburant et les émissions globales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. La logistique de la chaîne d’approvisionnement aide également les entreprises à promouvoir les principes de l’économie circulaire, en réduisant les déchets et en facilitant les efforts de recyclage, et à identifier les domaines à améliorer dans les processus de fabrication.

Les technologies avancées comme l’IA et l’analyse des données de la chaîne d’approvisionnement permettent aux équipes logistiques de coordonner des réseaux efficaces et réactifs qui s’adaptent rapidement aux changements, évitant ainsi la surproduction et l’excès de stocks qui nuisent aux efforts en matière de durabilité. Grâce à une logistique bien gérée, les entreprises intègrent le développement durable dans leur modèle économique et contribuent ainsi à préserver la planète.