Les événements mondiaux ont mis en évidence la nécessité de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors que les entreprises commencent à émerger et à rouvrir, les défis quotidiens auxquels sont confrontés les responsables de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution des commandes sont amplifiés par d'énormes perturbations de l'offre et de la demande.

Il est donc impératif d'agir plus rapidement que jamais. Pour pouvoir réagir efficacement, les entreprises ont besoin d'informations en temps réel et de recommandations exploitables afin d'atténuer les perturbations et les risques.

La meilleure façon d'y parvenir est d'utiliser des tours de contrôle dédiées pour optimiser les fonctions essentielles de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, une tour de contrôle dédiée peut vous donner des informations essentielles en temps réel pour gérer les stocks plus efficacement.

Lorsqu'une tour de contrôle de chaîne d'approvisionnement est optimisée par l'IA et l'apprentissage automatique, elle offre une visibilité de bout en bout sur les silos de stocks et les systèmes hétérogènes, de la disponibilité des matières premières et des commandes des fournisseurs jusqu'au dernier kilomètre de la livraison au client.

Elle fournit un inventaire précis et en temps réel des stocks disponibles à la vente afin d'améliorer la prise de décision et les résultats. Ainsi, vous pouvez non seulement prévoir les vulnérabilités et les perturbations éventuelles, mais aussi connaître les impacts en amont et en aval afin de réagir plus rapidement.