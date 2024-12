L’IA dans le développement logiciel

Dans le développement logiciel, l’IA n’est plus réservée aux experts en science des données et aux développeurs. Elle devient de plus en plus accessible aux personnes non techniques.

Les développeurs qualifiés et les data scientists continuent d’exploiter toutes les possibilités offertes par l’IA afin de mettre au point des systèmes avancés. Cependant, les individus non techniques peuvent désormais utiliser l’IA par le biais de plateformes no-code et low-code. Ces plateformes, auxquelles on accède via des API, proposent des interfaces conviviales qui permettent aux personnes qui ont peu ou pas d’expérience en codage de créer des applications, d’automatiser des processus et de mettre en œuvre des solutions basées sur l’IA.

Les plateformes no-code et low-code démocratisent le développement logiciel en permettant aux utilisateurs de créer des applications alimentées par l’IA et dotées de fonctionnalités telles que le TALN, la reconnaissance d’images et l’analyse prédictive à l’aide de simples outils de type « glisser-déposer ». Il n’est donc plus nécessaire de disposer de connaissances poussées en matière de codage ou de machine learning. Les utilisateurs non techniques, tels que les analystes métier et les chefs de produit, peuvent mettre en œuvre l’IA pour résoudre des défis métier, automatiser des workflows ou encore créer des expériences telles que des chatbots et des assistants vocaux. De cette manière, l’intégration de l’IA est accessible à un plus grand nombre de secteurs et de professionnels.

Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de personnalisation mais qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour former leurs propres modèles, les modèles de fondation pré-entraînés constituent une solution pratique. Entraînés sur de vastes ensembles de données, ces modèles peuvent être affinés pour des tâches ou des secteurs spécifiques. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de la technologie de machine learning avec peu d’investissement en temps et en puissance de calcul.

De plus, les plateformes cloud de machine learning fournissent une infrastructure évolutive et des outils préconfigurés qui permettent aux utilisateurs de déployer l’IA à grande échelle sans avoir à développer eux-mêmes les modèles à partir de zéro. Ces plateformes simplifient l’intégration de l’IA, mais dépendent toujours des développeurs et des data scientists concernant les solutions logicielles plus complexes ou personnalisées.

En comblant le fossé entre les utilisateurs techniques et non techniques, l’IA rend le développement logiciel plus collaboratif et ouvre de nouvelles possibilités d’innovation dans tous les secteurs.