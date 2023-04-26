Le scale-up, souvent appelée « mise à l'échelle verticale », consiste à ajouter des ressources supplémentaires à un système existant afin d'atteindre le niveau de performance souhaité. Par exemple, une base de données ou un serveur web peut nécessiter des ressources supplémentaires pour maintenir un certain niveau de performance afin de respecter les accords de niveau de service (SLA). Il est possible d'ajouter du processeur, de la mémoire, du stockage ou du réseau à ce système pour maintenir les performances aux niveaux souhaités.

Lorsque cette opération est effectuée dans le cloud, les applications sont souvent déplacées vers des instances ou des machines virtuelles plus puissantes et peuvent même migrer vers un autre hôte afin de minimiser les temps d'arrêt, puis le serveur sur lequel elles se trouvaient est mis hors service. Bien entendu, ce processus doit être transparent pour le client.

Cette mise à l'échelle peut également être réalisée au niveau logiciel en ajoutant davantage de threads, davantage de connexions ou, dans le cas des applications de base de données, en augmentant la taille des caches. Ces types d'opérations à grande échelle se produisent sur site dans les centres de données depuis des décennies. Cependant, le temps nécessaire pour obtenir des ressources supplémentaires afin de faire évoluer un système donné peut prendre des semaines, voire des mois, dans un environnement traditionnel sur site, tandis que l'évolution dans le cloud ne prend que quelques minutes, ce qui peut avoir un impact sur les modèles de tarification.