FinOps : une évolution de la gestion financière dans le cloud

Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent une approche hybride et multicloud, elles s'efforcent d'optimiser la valeur et de contrôler les dépenses liées au cloud. La solution sont les FinOps.

Le domaine du FinOps, abréviation de Financial Operations (opérations financières), réunit la finance, la technologie et le commerce pour maîtriser la rentabilité du cloud et créer un modèle opérationnel pour une utilisation efficace du cloud. Il confère aux utilisateurs du cloud, issus de toutes les parties de l’organisation, la responsabilité de planifier les capacités, d’atteindre les objectifs et de gérer la consommation variable des ressources cloud afin d’accroître l’efficacité et de respecter les exigences budgétaires et les objectifs financiers.

FinOps est un compagnon naturel de DevOps et peut être considéré comme la discipline pour une utilisation efficace du cloud computing. Il s’agit d’une combinaison de systèmes, de bonnes pratiques et de changement de culture pour accroître la capacité de l’entreprise à comprendre les coûts du cloud, à prendre des décisions intelligentes et fondées sur des objectifs et à agir pour améliorer la valeur. Cela nécessite une approche révisée de la gestion des coûts et de la valeur, qui affecte intrinsèquement la plupart des domaines d’une entreprise. De la direction au nouvel ingénieur junior, chacun a un rôle à jouer.

Le FinOps peut représenter une transformation radicale pour certaines entreprises, mais lorsqu’il est bien fait, il fait partie de la culture d’entreprise en encourageant le travail d'équipe interfonctionnel. Il fait tomber les barrières fonctionnelles entre les équipes de développement, les propriétaires de produits, les équipes financières et les équipes commerciales. Cela les pousse à repenser et réimaginer collectivement leur façon de travailler et de collaborer, en attribuant des mesures de responsabilité et des indicateurs appropriés aux questions : « Suis-je rentable, et est-ce que j’apporte de la valeur ? »

 

Quels sont les avantages du FinOps ?

Le cloud apporte un changement en termes d’agilité, de consommation basée sur la demande et de contrôle décentralisé, autant de facteurs qui stimulent l’innovation et la productivité. Cependant, avec l’adoption croissante d’une approche hybride et multicloud, les organisations ont du mal à optimiser la valeur et à contrôler les dépenses liées au cloud.

FinOps essaie d’adresser cet équilibre en donnant aux équipes d’ingénieurs les moyens de gagner en rapidité et en agilité, tout en les obligeant à tenir compte de la qualité et des coûts. Chaque équipe et chaque individu jouent un rôle dans FinOps et ont des responsabilités dont ils sont responsables. Bien que changer la culture d’une entreprise puisse s’avérer difficile, cela comporte des avantages considérables.

Par exemple, un cadre FinOps améliore le retour sur investissement des dépenses liées à l’informatique en nuage et accroît l’innovation. Il encourage également la responsabilité financière grâce à la transparence et à l’appropriation, crée de la rentabilité grâce à l’optimisation de l’utilisation du cloud et instaure la confiance et la collaboration entre les équipes et les départements. La gestion des coûts cloud, à travers une analyse soigneuse des compromis entre qualité et rapidité, aide à lever les barrières fonctionnelles entre les équipes de développement, les product owners, les équipes financières et commerciales. Une attention particulière portée aux prévisions, à la tarification et à l’approvisionnement permet d'optimiser les coûts liés au cloud.

Pourquoi mon entreprise devrait-elle adopter le FinOps ?

FinOps est un nouveau terme et une nouvelle pratique au sein des organisations, mais pas une nouvelle fonction — les migrations cloud et la gestion des coûts ont lieu dans les entreprises depuis près d’un quart de siècle. FinOps apporte visibilité et responsabilisation aux entreprises qui peinent à gérer leurs dépenses cloud et à assurer une allocation adéquate des ressources.

Parmi les autres défis que FinOps adresse figurent l’incapacité à démontrer la valeur de l’utilisation du cloud, l’optimisation lente de la consommation cloud due au développement et à la livraison, ainsi que la perte de connexions entre la stratégie cloud et la stratégie d’entreprise. Pour réussir le programme et atteindre la valeur commerciale nécessaire, la livraison du programme FinOps doit s’articuler autour de deux principes simples :

  1. Quels sont les problèmes spécifiques abordés ?
  2. Quels sont les cadres, approches, outils et personnel nécessaires ?

D’après notre expérience, les principaux défis organisationnels les plus courants liés au cloud sont au nombre de trois :

  1. Dépenses excessives vis-à-vis des ressources existantes de cloud hybride hors site et sur site (manque d’optimisation des coûts du cloud).
  2. Manque de ressources cloud et de visibilité des valeurs métier pour les dirigeants et les cadres supérieurs.
  3. Incapacité à connecter la stratégie de cloud public à la stratégie technologique globale.

Les six principes fondamentaux du FinOps

La méthodologie est présentée aux praticiens par la FinOps Foundation. La Fondation est composée d’une communauté de praticiens FinOps et identifie les normes et les bonnes pratiques pour aider les membres dans leur parcours FinOps. Ils ont publié des principes, des personas, des phases, des niveaux de maturité, des domaines et des capacités associés à la mise en place d’une pratique FinOps réussie.

Les six principes fondamentaux développés par la Fondation FinOps guident les activités associées à la pratique FinOps. Ces principes concernent de nombreux environnements cloud, et au fur et à mesure que les équipes du monde entier acquièrent de l’expérience en matière de services cloud, ils sont réexaminés et ajustés si nécessaire. Voici les six principes, qui mettent l’accent sur la prise de décision fondée sur les données entre l’ingénierie, l’informatique, les finances et l’entreprise, afin de maximiser la valeur commerciale :

  1. Soutien IT transversal : les équipes doivent collaborer. La finance, l’informatique et l’ingénierie sont toutes interconnectées. Dans FinOps, le coût est un indicateur d’efficacité, quelle que soit l’équipe. La définition de la gouvernance et des contrôles en matière de coûts et d’utilisation du cloud et l’amélioration des pratiques afin d’accroître à la fois l’efficacité et l’innovation au sein de l’entreprise font partie des FinOps.
  2. Les objectifs commerciaux liés à la gestion des coûts, à l’innovation et à d’autres priorités guident les décisions cloud : l’un des avantages du cloud est que les Entreprises paient pour ce qu’elles utilisent, mais sans le FinOps, des pics d’utilisation du cloud peuvent entraîner des coûts surprenants. Lorsque les équipes prennent en compte les objectifs de l’entreprise lors de la planification, ces dépenses imprévues peuvent être limitées ou prises en compte. Des rapports accessibles et ponctuels, ainsi que des outils tels que l’analyse des tendances et des écarts, fournissent des explications à toutes les parties sur l’utilisation et les dépenses, en liant directement les dépenses aux objectifs de valeur de l’entreprise. Le benchmarking interne des équipes encourage le suivi des bonnes pratiques et aide les parties prenantes à voir clairement les améliorations apportées à la gestion financière du cloud. Le benchmarking au niveau des pairs dans les secteurs offre une vision plus large des progrès.
  3. Responsabilité individuelle pour l’utilisation du cloud et les dépenses : dans une pratique FinOps réussie, les équipes ont le pouvoir de gérer leur propre utilisation du cloud et peuvent voir où ce coût s’inscrit dans le budget. Lorsque tout le monde a la responsabilité et la visibilité sur les dépenses liées au cloud, il est possible de les ajuster selon leurs besoins. Les objectifs d’équipe, qu’il s’agisse d’ingénierie, de conception ou de marketing, responsabilisent les membres vis-à-vis des coûts du cloud.
  4. Des rapports accessibles et opportuns : les commentaires en temps réel sont un moyen important d’améliorer l’efficacité des comportements et d’augmenter la valeur commerciale. La visibilité de l’utilisation des ressources permet des ajustements rapides et réduit le sous-approvisionnement ou le sur-approvisionnement. À mesure que FinOps s’améliore, l’automatisation peut être déployée pour favoriser une amélioration continue.
  5. La propriété centralisée du FinOps. Bien que le FinOps soit une approche distribuée des opérations financières dans le cloud, il doit appartenir à une équipe centralisée. Lorsque le FinOps cloud est géré et contrôlé de manière centralisée, les remises sur l’utilisation contractuelle, les instances réservées, les mises à niveau et les remises sur volume accordées par les fournisseurs de cloud peuvent être utilisées efficacement. Lorsqu’un processus d’achat centralisé est mis en place, les négociations tarifaires sont négligées par les équipes qui n’ont pas les équipements nécessaires, ce qui permet une optimization cloud. Une équipe centralisée fournit également une répartition précise de tous les coûts entre les équipes qui en sont responsables.
  6. Gestion active du modèle de coûts variables du cloud : le FinOps permet à l’entreprise de tirer parti du modèle de coûts à la demande du cloud, au lieu de voir ces coûts monter en flèche ici et là. Le dimensionnement des instances et des services permet à toutes les équipes de disposer des niveaux de ressources appropriés, tandis que les rapports et les analyses permettent de prendre de meilleures décisions.

Où en est FinOps aujourd’hui ?

Le Rapport State of FinOps de 2021 est un rapport de la FinOps Foundation basé sur des enquêtes auprès de praticiens FinOps. Le rapport rassemble les expériences et les apprentissages de personnes issues de divers secteurs alors qu’elles progressent dans leur propre parcours FinOps. Certaines données fournissent des informations sur les tendances et sur ce que l’avenir nous réserve. Voici quelques-unes des conclusions de l’enquête de 2021 :

  • Les grandes entreprises adoptent rapidement le FinOps, probablement en raison de la complexité de leurs environnements cloud et du grand nombre d’équipes qui doivent collaborer.
  • Plus de 90 % des personnes interrogées citent les FinOps comme faisant partie intégrante ou potentielle de leur parcours professionnel, ce qui démontre clairement que les opérations financières constituent une option de carrière émergente.
  • Dans les grandes entreprises ayant atteint le stade de maturité FinOps « Run », l’expérience moyenne d’un praticien FinOps est d’environ trois ans
  • Seuls 15 % des personnes interrogées déclarent que leur organisation est au stade de l’« exécution »
  • Au cours des 12 mois précédant l’enquête, la taille moyenne des équipes FinOps est passée de quatre à sept personnes, et la plupart des observateurs s’attendent à une croissance d’au moins 50 % l’année prochaine.

Récapitulatif

La solution FinOps nécessite un changement culturel. Lorsqu’il est exécuté correctement, le FinOps fait partie de l’ADN de l’entreprise, chaque choix et chaque action s’articulant autour des questions suivantes : « Est-ce que je suis rentable et est-ce que je crée de la valeur ? »

Pour réussir, la solution doit être transversale et collaborative, en éliminant les barrières fonctionnelles et en impliquant un large éventail de parties prenantes issues de l’ensemble de l’Entreprise. Cela va du haut en le bas et partout entre les deux. Couvrant l’ensemble de l’entreprise, des cadres aux nouveaux ingénieurs, le FinOps nécessite à la fois des mesures pratiques et un leadership stratégique. En définissant des indicateurs ciblés permettant aux parties responsables et redevables de vérifier que les dépenses liées au cloud sont utilisées dans la poursuite des objectifs commerciaux, le FinOps vise à apporter de la valeur, et non pas seulement à réduire les coûts.

IBM et FinOps

Le service de conseil en cloud hybride d’IBM Consulting tire parti de stratégies éprouvées auprès des clients, combinées à des ressources et des accélérateurs de pointe, pour responsabiliser et accroître la visibilité de la gestion des coûts du cloud en liant les objectifs commerciaux à des indicateurs au niveau des équipes afin d’accélérer de façon fluide l’adoption à l’échelle de l’entreprise. Pour en savoir plus sur l’offre FinOps d’IBM, consultez le site IBM cloud hybride Advisory.

