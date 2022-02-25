Le domaine du FinOps, abréviation de Financial Operations (opérations financières), réunit la finance, la technologie et le commerce pour maîtriser la rentabilité du cloud et créer un modèle opérationnel pour une utilisation efficace du cloud. Il confère aux utilisateurs du cloud, issus de toutes les parties de l’organisation, la responsabilité de planifier les capacités, d’atteindre les objectifs et de gérer la consommation variable des ressources cloud afin d’accroître l’efficacité et de respecter les exigences budgétaires et les objectifs financiers.

FinOps est un compagnon naturel de DevOps et peut être considéré comme la discipline pour une utilisation efficace du cloud computing. Il s’agit d’une combinaison de systèmes, de bonnes pratiques et de changement de culture pour accroître la capacité de l’entreprise à comprendre les coûts du cloud, à prendre des décisions intelligentes et fondées sur des objectifs et à agir pour améliorer la valeur. Cela nécessite une approche révisée de la gestion des coûts et de la valeur, qui affecte intrinsèquement la plupart des domaines d’une entreprise. De la direction au nouvel ingénieur junior, chacun a un rôle à jouer.

Le FinOps peut représenter une transformation radicale pour certaines entreprises, mais lorsqu’il est bien fait, il fait partie de la culture d’entreprise en encourageant le travail d'équipe interfonctionnel. Il fait tomber les barrières fonctionnelles entre les équipes de développement, les propriétaires de produits, les équipes financières et les équipes commerciales. Cela les pousse à repenser et réimaginer collectivement leur façon de travailler et de collaborer, en attribuant des mesures de responsabilité et des indicateurs appropriés aux questions : « Suis-je rentable, et est-ce que j’apporte de la valeur ? »