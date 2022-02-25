Le domaine du FinOps, abréviation de Financial Operations (opérations financières), réunit la finance, la technologie et le commerce pour maîtriser la rentabilité du cloud et créer un modèle opérationnel pour une utilisation efficace du cloud. Il confère aux utilisateurs du cloud, issus de toutes les parties de l’organisation, la responsabilité de planifier les capacités, d’atteindre les objectifs et de gérer la consommation variable des ressources cloud afin d’accroître l’efficacité et de respecter les exigences budgétaires et les objectifs financiers.
FinOps est un compagnon naturel de DevOps et peut être considéré comme la discipline pour une utilisation efficace du cloud computing. Il s’agit d’une combinaison de systèmes, de bonnes pratiques et de changement de culture pour accroître la capacité de l’entreprise à comprendre les coûts du cloud, à prendre des décisions intelligentes et fondées sur des objectifs et à agir pour améliorer la valeur. Cela nécessite une approche révisée de la gestion des coûts et de la valeur, qui affecte intrinsèquement la plupart des domaines d’une entreprise. De la direction au nouvel ingénieur junior, chacun a un rôle à jouer.
Le FinOps peut représenter une transformation radicale pour certaines entreprises, mais lorsqu’il est bien fait, il fait partie de la culture d’entreprise en encourageant le travail d'équipe interfonctionnel. Il fait tomber les barrières fonctionnelles entre les équipes de développement, les propriétaires de produits, les équipes financières et les équipes commerciales. Cela les pousse à repenser et réimaginer collectivement leur façon de travailler et de collaborer, en attribuant des mesures de responsabilité et des indicateurs appropriés aux questions : « Suis-je rentable, et est-ce que j’apporte de la valeur ? »
Le cloud apporte un changement en termes d’agilité, de consommation basée sur la demande et de contrôle décentralisé, autant de facteurs qui stimulent l’innovation et la productivité. Cependant, avec l’adoption croissante d’une approche hybride et multicloud, les organisations ont du mal à optimiser la valeur et à contrôler les dépenses liées au cloud.
FinOps essaie d’adresser cet équilibre en donnant aux équipes d’ingénieurs les moyens de gagner en rapidité et en agilité, tout en les obligeant à tenir compte de la qualité et des coûts. Chaque équipe et chaque individu jouent un rôle dans FinOps et ont des responsabilités dont ils sont responsables. Bien que changer la culture d’une entreprise puisse s’avérer difficile, cela comporte des avantages considérables.
Par exemple, un cadre FinOps améliore le retour sur investissement des dépenses liées à l’informatique en nuage et accroît l’innovation. Il encourage également la responsabilité financière grâce à la transparence et à l’appropriation, crée de la rentabilité grâce à l’optimisation de l’utilisation du cloud et instaure la confiance et la collaboration entre les équipes et les départements. La gestion des coûts cloud, à travers une analyse soigneuse des compromis entre qualité et rapidité, aide à lever les barrières fonctionnelles entre les équipes de développement, les product owners, les équipes financières et commerciales. Une attention particulière portée aux prévisions, à la tarification et à l’approvisionnement permet d'optimiser les coûts liés au cloud.
FinOps est un nouveau terme et une nouvelle pratique au sein des organisations, mais pas une nouvelle fonction — les migrations cloud et la gestion des coûts ont lieu dans les entreprises depuis près d’un quart de siècle. FinOps apporte visibilité et responsabilisation aux entreprises qui peinent à gérer leurs dépenses cloud et à assurer une allocation adéquate des ressources.
Parmi les autres défis que FinOps adresse figurent l’incapacité à démontrer la valeur de l’utilisation du cloud, l’optimisation lente de la consommation cloud due au développement et à la livraison, ainsi que la perte de connexions entre la stratégie cloud et la stratégie d’entreprise. Pour réussir le programme et atteindre la valeur commerciale nécessaire, la livraison du programme FinOps doit s’articuler autour de deux principes simples :
D’après notre expérience, les principaux défis organisationnels les plus courants liés au cloud sont au nombre de trois :
La méthodologie est présentée aux praticiens par la FinOps Foundation. La Fondation est composée d’une communauté de praticiens FinOps et identifie les normes et les bonnes pratiques pour aider les membres dans leur parcours FinOps. Ils ont publié des principes, des personas, des phases, des niveaux de maturité, des domaines et des capacités associés à la mise en place d’une pratique FinOps réussie.
Les six principes fondamentaux développés par la Fondation FinOps guident les activités associées à la pratique FinOps. Ces principes concernent de nombreux environnements cloud, et au fur et à mesure que les équipes du monde entier acquièrent de l’expérience en matière de services cloud, ils sont réexaminés et ajustés si nécessaire. Voici les six principes, qui mettent l’accent sur la prise de décision fondée sur les données entre l’ingénierie, l’informatique, les finances et l’entreprise, afin de maximiser la valeur commerciale :
Le Rapport State of FinOps de 2021 est un rapport de la FinOps Foundation basé sur des enquêtes auprès de praticiens FinOps. Le rapport rassemble les expériences et les apprentissages de personnes issues de divers secteurs alors qu’elles progressent dans leur propre parcours FinOps. Certaines données fournissent des informations sur les tendances et sur ce que l’avenir nous réserve. Voici quelques-unes des conclusions de l’enquête de 2021 :
La solution FinOps nécessite un changement culturel. Lorsqu’il est exécuté correctement, le FinOps fait partie de l’ADN de l’entreprise, chaque choix et chaque action s’articulant autour des questions suivantes : « Est-ce que je suis rentable et est-ce que je crée de la valeur ? »
Pour réussir, la solution doit être transversale et collaborative, en éliminant les barrières fonctionnelles et en impliquant un large éventail de parties prenantes issues de l’ensemble de l’Entreprise. Cela va du haut en le bas et partout entre les deux. Couvrant l’ensemble de l’entreprise, des cadres aux nouveaux ingénieurs, le FinOps nécessite à la fois des mesures pratiques et un leadership stratégique. En définissant des indicateurs ciblés permettant aux parties responsables et redevables de vérifier que les dépenses liées au cloud sont utilisées dans la poursuite des objectifs commerciaux, le FinOps vise à apporter de la valeur, et non pas seulement à réduire les coûts.
