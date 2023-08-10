L'IA et le cloud, piliers de l'innovation dans la fintech

Le paysage de la fintech, en évolution rapide, connaît une transformation remarquable, portée par les avancées dans l’exploitation à la fois de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies de cloud computing. Les clients étant au centre de leurs préoccupations, nous voyons les fintechs exploiter de plus en plus le pouvoir de choix et la flexibilité qu’offre le multicloud hybride et s’appuyer sur la puissance de l’analyse des données pour offrir des expériences améliorées.
En privilégiant la résilience, la performance, la sécurité et la conformité, les fintechs contribuent à révolutionner la manière dont les services financiers sont fournis. Qu’elles fournissent des solutions financières personnalisées adaptées aux besoins spécifiques des clients individuels ou qu’elles transforment l’espace des fonds spéculatifs à l’aide d’outils analytiques permettant de mesurer les performances et les données de risque en temps réel pour les clients, les fintechs exploitent les technologies innovantes de l’IA et du cloud.
Grâce à leur agilité et à leur rapidité, nous pensons que les fintechs sont bien placées pour découvrir les nouvelles tendances du secteur financier et offrir aux clients un choix et une commodité accrus. MySocialPulse a conçu une plateforme d’intelligence sociale artificielle qui peut aider les clients à suivre les tendances financières émergentes qui se produisent sur les plateformes de réseaux sociaux comme Reddit et X en temps réel, notamment en découvrant des informations sur le marché basées sur les sentiments positifs ou négatifs des réseaux sociaux et sur huit émotions. Ces fonctionnalités peuvent être essentielles pour tenir les gens au courant des dernières opportunités financières et des risques, en les aidant à découvrir des informations réelles qui peuvent être enfouies dans la pléthore de hashtags, de commentaires et de tendances commerciales présentées sur les plateformes sociales. Fondée au Royaume-Uni en 2020, MySocialPulse a continué à mettre à l’échelle son activité en exploitant à la fois les technologies cloud et d’IA d’IBM.
Les opportunités que les fintechs apportent dans l’écosystème des services financiers offrent un potentiel unique pour dépasser le rôle traditionnel des services financiers, surtout si elles souhaitent prendre la tête sur les questions environnementales et sociales – du changement climatique à la diversité, l’équité et l’inclusion.
Yayzy, une fintech basée au Royaume-Uni, a pour mission de redéfinir l’innovation en matière de développement durable dans le secteur bancaire. La fintech a développé sa technologie de calcul de l’empreinte carbone pour les banques et autres fintechs, afin de l’intégrer dans leurs applications mobiles, permettant ainsi de suivre l’empreinte carbone des clients en fonction de leurs dépenses, ainsi que de proposer des suggestions alternatives durables pour réduire cette empreinte et compenser les émissions. En tirant parti d’IBM Cloud®, Yayzy accélère sa transformation numérique avec un niveau élevé de sécurité et une expansion mondiale en fonction de la demande, tout en s’appuyant sur d’autres capacités logicielles avancées, de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML) aux solutions de cybersécurité.
Nous pensons que les fintechs resteront une force de croissance en matière d’innovation et de transformation numérique alors qu’elles quittent la périphérie du secteur des services financiers pour s’y intégrer. Dans le cadre de leurs transformations en matière de cloud hybride et d’IA, les fintechs doivent réfléchir à la manière de gérer l’afflux de données dans les environnements cloud et sur site. En outre, elles doivent s’interroger sur la manière dont elles assurent la sécurité et la conformité de leurs données, compte tenu notamment de l’évolution du paysage des menaces et des préoccupations réglementaires. Il est important de rappeler que les dépendances envers des tiers et des quatrièmes parties peuvent ouvrir la porte à des niveaux de risque supplémentaires qui doivent être gérés.
Pour aider les fintechs et les institutions financières à surmonter cela, les plateformes cloud peuvent contribuer à réduire les risques et à répondre aux exigences de conformité tout en stimulant l’innovation. Avec IBM Cloud for Financial Services, un cloud inédit doté de contrôles intégrés définis par le secteur, nous travaillons à aider les clients dans leurs missions pour atténuer ce risque, en permettant aux services financiers et autres secteurs réglementés d’héberger des applications et des workloads dans le cloud dans un environnement sécurisé. En collaborant avec plus de 130 partenaires technologiques et fintechs, nous validons également leur niveau de sécurité et de conformité.
Alors que le secteur des services financiers continue d’évoluer, les fintechs doivent continuer à maintenir leur avantage à mesure qu’elles sont reconnues comme un élément critique du système financier mondial, tout en se conformant à l’évolution des exigences réglementaires. Avec un écosystème solide de partenaires, les fintechs peuvent mieux stimuler l’innovation pour répondre aux exigences des clients actuels tout en répondant aux besoins du secteur.
