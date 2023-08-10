L'IA et le cloud, piliers de l'innovation dans la fintech

Grâce à leur agilité et à leur rapidité, nous pensons que les fintechs sont bien placées pour découvrir les nouvelles tendances du secteur financier et offrir aux clients un choix et une commodité accrus. MySocialPulse a conçu une plateforme d’intelligence sociale artificielle qui peut aider les clients à suivre les tendances financières émergentes qui se produisent sur les plateformes de réseaux sociaux comme Reddit et X en temps réel, notamment en découvrant des informations sur le marché basées sur les sentiments positifs ou négatifs des réseaux sociaux et sur huit émotions. Ces fonctionnalités peuvent être essentielles pour tenir les gens au courant des dernières opportunités financières et des risques, en les aidant à découvrir des informations réelles qui peuvent être enfouies dans la pléthore de hashtags, de commentaires et de tendances commerciales présentées sur les plateformes sociales. Fondée au Royaume-Uni en 2020, MySocialPulse a continué à mettre à l’échelle son activité en exploitant à la fois les technologies cloud et d’IA d’IBM.

Les opportunités que les fintechs apportent dans l’écosystème des services financiers offrent un potentiel unique pour dépasser le rôle traditionnel des services financiers, surtout si elles souhaitent prendre la tête sur les questions environnementales et sociales – du changement climatique à la diversité, l’équité et l’inclusion.

Yayzy, une fintech basée au Royaume-Uni, a pour mission de redéfinir l’innovation en matière de développement durable dans le secteur bancaire. La fintech a développé sa technologie de calcul de l’empreinte carbone pour les banques et autres fintechs, afin de l’intégrer dans leurs applications mobiles, permettant ainsi de suivre l’empreinte carbone des clients en fonction de leurs dépenses, ainsi que de proposer des suggestions alternatives durables pour réduire cette empreinte et compenser les émissions. En tirant parti d’IBM Cloud®, Yayzy accélère sa transformation numérique avec un niveau élevé de sécurité et une expansion mondiale en fonction de la demande, tout en s’appuyant sur d’autres capacités logicielles avancées, de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML) aux solutions de cybersécurité.