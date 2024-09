Optimisez la gestion des exigences dans les services financiers

Intact Financial est le plus grand fournisseur d’assurance de dommages du secteur privé au Canada. Comptant 12 000 employés, la société assure plus de 5 millions de particuliers et d’entreprises dans les provinces canadiennes, et gèrent près de 8 milliards de dollars canadiens de primes. Intact Financial a déployé le logiciel IBM ELM pour gérer plus efficacement les exigences tout au long du cycle de développement des applications, et ainsi améliorer le contrôle qualité, la production de rapports et la traçabilité. Intact Financial a ainsi pu réduire les coûts et le temps nécessaires pour livrer de nouvelles applications de qualité.