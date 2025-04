Qu’est-ce que l’automatisation financière ?

L’automatisation financière est l’utilisation de la technologie pour rationaliser de nombreuses tâches financières et renforcer l’efficacité des équipes financières.

Les services financiers sont sous pression pour offrir de la valeur de manière efficace. L’utilisation de technologies d’automatisation permet aux équipes financières de se concentrer sur des décisions plus stratégiques.

L’automatisation basée sur l’intelligence artificielle (IA) permet de créer des workflows encore plus puissants, donnant de l’élan aux décisions concernant les processus financiers. Elle permet aux équipes financières de gagner du temps et de prendre des décisions plus pertinentes pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Les directeurs financiers et autres responsables doivent travailler directement avec le reste de la direction et les équipes informatiques sur leurs initiatives globales de transformation numérique. L’objectif est de développer la bonne stratégie pour leurs besoins d’automatisation, en intégrant un logiciel d’automatisation financière permettant d’atteindre les objectifs. L’implémentation de l’automatisation financière les aide à gérer les ressources et à éviter les tâches manuelles inutiles.

Par exemple, les équipes IBM d’experts en tarification dans le monde entier traitent environ 100 000 devis d’abonnement, de renouvellement ou de mise à niveau par an, et interagissent avec chaque abonné quatre fois en moyenne. L’automatisation de plusieurs composants des décisions de tarification, tels que la collecte de données, les calculs et la saisie, a permis d’éliminer 35 000 heures-personnes par an. Plus important encore, ce projet a permis de réduire la durée moyenne du cycle de gestion des offres de 75 %.

En fait, de nombreuses tâches répétitives peuvent être accomplies par les machines sans intervention humaine. Chaque organisation étant différente, une stratégie d’automatisation est nécessaire pour déterminer quels processus manuels requièrent l’intervention humaine et lesquels peuvent être gérés par des solutions d’automatisation.