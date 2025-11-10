Les méthodes traditionnelles de la FP&A ne suffisent plus. Le paysage financier en constante évolution déplace désormais son attention vers l’intégration de l’IA dans l’ensemble de la discipline FP&A afin d’automatiser les données, d’améliorer les prévisions et de permettre une prise de décision stratégique en temps réel.

Par ailleurs, les équipes FP&A qui utilisent l’IA pour les tâches quotidiennes et répétitives peuvent recentrer leurs efforts sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Cette approche est essentielle, car les attentes envers les professionnels de la finance évoluent vers davantage de collaboration et de partenariats commerciaux.

Alors que traditionnellement, les professionnels de la FP&A étaient responsables de l’élaboration des prévisions et de l’analyse des données historiques, l’environnement actuel, marqué par la volatilité, exige des profils tournés vers l’avenir et ouverts à la transformation. Les organisations financières constatent déjà l’impact que l’adoption de l’IA peut avoir à l’échelle de l’entreprise.

Par exemple, une enquête récente de l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que les organisations ayant mis en œuvre l’IA de bout en bout ont obtenu un « retour sur investissement (ROI) du premier quartile » par rapport aux autres. Ce processus comprenait une stratégie informatique intégrant l’IA, le cloud computing et la modernisation des applications.