L’IA en FP&A désigne l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour transformer les pratiques de planification et d’analyse financières (FP&A) et permettre aux équipes financières d’évoluer vers un rôle de partenaires commerciaux stratégiques.
Les méthodes traditionnelles de la FP&A ne suffisent plus. Le paysage financier en constante évolution déplace désormais son attention vers l’intégration de l’IA dans l’ensemble de la discipline FP&A afin d’automatiser les données, d’améliorer les prévisions et de permettre une prise de décision stratégique en temps réel.
Par ailleurs, les équipes FP&A qui utilisent l’IA pour les tâches quotidiennes et répétitives peuvent recentrer leurs efforts sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Cette approche est essentielle, car les attentes envers les professionnels de la finance évoluent vers davantage de collaboration et de partenariats commerciaux.
Alors que traditionnellement, les professionnels de la FP&A étaient responsables de l’élaboration des prévisions et de l’analyse des données historiques, l’environnement actuel, marqué par la volatilité, exige des profils tournés vers l’avenir et ouverts à la transformation. Les organisations financières constatent déjà l’impact que l’adoption de l’IA peut avoir à l’échelle de l’entreprise.
Par exemple, une enquête récente de l’IBM Institute for Business Value (IBV) a révélé que les organisations ayant mis en œuvre l’IA de bout en bout ont obtenu un « retour sur investissement (ROI) du premier quartile » par rapport aux autres. Ce processus comprenait une stratégie informatique intégrant l’IA, le cloud computing et la modernisation des applications.
Les équipes FP&A utilisent des outils d’IA comme le machine learning (ML) depuis un certain temps, mais l’adoption reste limitée en raison de problèmes de qualité des données et d’un manque de maîtrise de l’IA. Cependant, l’essor des applications d’IA générative, par exemple OpenAI ChatGPT ou Microsoft Copilot, ravive l’intérêt pour l’adoption de l’IA.
Ces outils d’IA générative reposent sur des grands modèles de langage (LLM) et peuvent répondre aux questions des utilisateurs en langage naturel. Les solutions peuvent également analyser des rapports et fournir des analyses sur les prévisions financières sans nécessiter de compétences en programmation ni de diplôme en science des données. Elles réduisent le besoin d’analyses chronophages des tendances historiques et de la gestion manuelle de feuilles de calcul Excel.
Grâce au ML, au traitement automatique du langage naturel (NLP) et à l’analytique prédictive, ces algorithmes avancés peuvent traiter rapidement de vastes volumes de jeux de données financières et opérationnelles. Ce processus offre aux responsables financiers, comme les directeurs financiers (CFO), des informations plus intelligentes et plus approfondies pour soutenir une prise de décision éclairée.
Actuellement, de nombreuses entreprises mettent en œuvre l’IA et expérimentent ces outils. Toutefois, sans plan clair de transformation pilotée par l’IA, les équipes FP&A risquent une adoption limitée. Il est essentiel que les responsables financiers s’impliquent activement dès le départ dans le processus d’analyse et réduisent les silos entre les unités commerciales afin de créer des partenariats solides.
L’utilisation de l’IA transforme l’ensemble des processus FP&A et permet la création de tableaux de bord et de visualisations en temps réel, favorisant le travail transversal et l’exploitation de ces nouvelles technologies. D’autres cas d’utilisation clés de l’IA en FP&A se retrouvent dans de nombreuses fonctions financières.
Les capacités de l’IA aident la FP&A à transformer des modèles de prévision et des fonctions de planification cloisonnées en informations exploitables. La prévision prédictive alimentée par l’IA analyse les données financières à un niveau granulaire, mettant en lumière des informations qu’un modèle FP&A traditionnel ne peut pas détecter.
Les algorithmes de ML constituent la base de cette application et doivent être entraînés à partir de signaux internes et externes afin de garantir la précision des prévisions. Contrairement aux modèles statiques, l’IA apprend à partir de chaque nouveau point de données.
Si un événement mondial ou une évolution du marché modifie les résultats prévisibles, la prévision s’adapte automatiquement. Il s’agit là d’un exemple concret d’analytique prédictive en action. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur les ventes passées pour projeter les performances futures, les modèles d’IA peuvent intégrer des facteurs tels que les tendances macroéconomiques, la saisonnalité et le sentiment client.
Une étape au-delà de la prévision, c’est la simulation de scénarios. L’IA est utilisée pour générer des scénarios multivariables reflétant différents résultats possibles pour l’entreprise. En simulant des situations hypothétiques, la solution d’IA aide les entreprises à évaluer les conséquences potentielles.
Ces modèles servent à simuler des scénarios tels que des variations de la demande, des changements de taux d’intérêt ou des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Après la génération des scénarios, la solution d’IA propose également des recommandations sur la meilleure marche à suivre et évalue les résultats possibles. Autrefois simple outil de support, l’IA est désormais un moteur de changement, de planification stratégique et d’amélioration de la gestion des risques.
Grâce aux systèmes d’IA, les équipes FP&A peuvent détecter des transactions inhabituelles via la détection d’anomalies et l’analyse des écarts. Les algorithmes apprennent les schémas normaux de comportement financier et signalent les écarts par rapport aux résultats attendus. Cela permet aux équipes FP&A d’identifier plus rapidement les problèmes et de préserver l’intégrité financière.
Par ailleurs, le NLP peut aider à convertir de vastes jeux de données en récits clairs, facilitant la communication des informations auprès des dirigeants et des parties prenantes. Cette approche rationalise le reporting et fournit des rapports pertinents pouvant influencer des décisions financières cruciales.
L’IA transforme les workflows des équipes FP&A en réduisant les tâches répétitives et la charge de travail manuelle. Selon une étude sur les tendances FP&A menée par Ernst & Young, les gains de productivité les plus courants se répartissent en quatre domaines :
Les outils d’IA sont utilisés dans ces quatre domaines afin d’amplifier les résultats et de redonner du temps aux travailleurs humains. Plutôt que de s’engager dans la tâche laborieuse de construction minutieuse des budgets ligne par ligne, les équipes utilisent désormais l’IA. Elle aide les professionnels à définir les montants budgétaires, tandis que des assistants d’IA prennent en charge des tâches comme la planification de réunions et la rédaction d’ordres du jour.
Le rôle de l’IA en FP&A ne se limite pas à l’impact sur les workflows. Elle remodèle l’ensemble du processus et son mode de fonctionnement. Les rôles au sein des équipes FP&A évoluent, y compris aux niveaux les plus élevés, et des compétences autrefois peu valorisées deviennent désormais essentielles.
L’environnement FP&A piloté par l’IA évolue, tout comme les rôles au sein des équipes. Ce qui était auparavant un modèle centré sur l’analyste devient aujourd’hui une approche plus multifonctionnelle. Les équipes valorisent à la fois les talents aux compétences techniques et relationnelles, capables de gérer les nouvelles technologies tout en comprenant la vision globale et la manière dont les outils d’IA s’intègrent aux objectifs de l’organisation.
Cela est particulièrement vrai pour le rôle du directeur financier (CFO). Traditionnellement, on attendait de lui qu’il rende compte des activités passées et qu’il explique la stratégie à un niveau macro. Désormais, on attend aussi de lui une approche plus granulaire et orientée vers le détail, tout en étant moteur de l’innovation. C’est là que les outils d’IA générative peuvent intervenir et offrir aux équipes financières et aux CFO un nouveau levier pour faire face à cette complexité.
L’IA en FP&A modifie en profondeur les compétences et capacités requises des professionnels de la finance, appelés à devenir des membres d’équipe plus agiles et polyvalents.
Historiquement, les rôles FP&A mettaient davantage l’accent sur la collecte manuelle des données, la modélisation sur feuilles de calcul pour le reporting financier et l’analyse des tendances historiques. L’accent est désormais mis sur des profils capables de comprendre les technologies qu’ils utilisent et de collaborer efficacement avec les outils d’IA. Ces professionnels doivent travailler ensemble, rester ouverts à l’adoption de nouvelles solutions et se concentrer sur un objectif commun : rationaliser la prise de décision tout en générant des informations détaillées et exploitables.
Grâce à l’IA, la FP&A peut désormais intégrer directement les données de durabilité dans ses analyses financières et ses prévisions. Traditionnellement, des indicateurs de durabilité comme les émissions de carbone ou la consommation d’énergie étaient suivis séparément des performances financières. Cette méthode ne permettait pas aux équipes FP&A d’établir facilement un lien entre les objectifs environnementaux ou sociaux et les résultats de l’entreprise.
Les analyses pilotées par l’IA peuvent traiter de grands volumes de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) provenant de sources variées. Ce type d’analyse aide les équipes FP&A à identifier des tendances et des corrélations entre les pratiques durables et les performances financières.
La mise en œuvre de l’IA en FP&A nécessite une approche structurée combinant une vision claire du leadership, des socles de données solides et une amélioration continue. Pour garantir le succès, les équipes FP&A doivent suivre une feuille de route stratégique alignant la technologie sur les objectifs métier et préparant les équipes à s’adapter efficacement. Les cinq étapes suivantes décrivent un parcours pragmatique vers une intégration réussie de l’IA en FP&A :
Les dirigeants et les équipes FP&A ne peuvent plus fonctionner en silos. L’avenir de la FP&A repose sur la capacité des entreprises à privilégier une approche de travail globale et intégrée. Deepak Joshi, responsable de la Transformation de la chaîne d’approvisionnement et de la finance chez IBM Consulting, estime qu’il existe une évolution vers une approche de planification commerciale intégrée. Dans ce cadre, les différentes fonctions de l’organisation collaborent pour élaborer un plan unifié de performance globale.
« La FP&A est idéalement positionnée pour piloter cette transformation en favorisant la collaboration transversale », explique Deepak Joshi. « En supprimant les silos de données et en encourageant la transparence, la FP&A permet aux différents départements de travailler ensemble vers des objectifs métier communs. »
Pour répondre aux exigences de l’avenir, les organisations FP&A doivent se repositionner : passer d’une fonction réactive à un rôle proactif, moteur d’innovation et de curiosité (insérer note de bas de page). L’intégration de ces technologies peut sembler ardue. Mais si Landmark Retail, l’un des plus grands distributeurs omnicanaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), en Inde et en Asie du Sud-Est (SEA), a pu maximiser son efficacité, d’autres équipes FP&A peuvent en faire autant.
Présent dans de nombreux pays et régions et opérant avec plusieurs marques, Landmark Retail cherchait à consolider ses données et à rendre son processus budgétaire plus efficace.
Le distributeur s’est tourné vers IBM Planning Analytics, qui a permis de produire une preuve de concept concluante en 8 à 10 semaines et de mettre en place un processus budgétaire nettement plus rationalisé et performant. Landmark Retail n’est qu’un exemple parmi d’autres montrant comment les équipes FP&A peuvent mettre en œuvre des solutions d’IA capables de produire rapidement des données financières et des prévisions pilotées par l’IA.
