Que sont les contrôles financiers ?

Les systèmes ERP se chargent de gérer et de rationaliser les fonctions financières, les processus et les workflows grâce à l’automatisation et à l’intégration. Les logiciels de comptabilité traditionnels manquent souvent d’accessibilité aux données en temps réel. Or, les ERP centralisent et stockent les informations financières essentielles dans une base de données unique (parfois dans le cloud), notamment les données relatives aux paiements des fournisseurs, à la gestion de la trésorerie et au rapprochement des comptes. Ils permettent également de suivre les comptes fournisseurs (AP) et les comptes clients (AR), d’effectuer des analyses financières et de générer des rapports.