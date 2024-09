Les organisations s'appuient sur les fonctions de FP&A pour atteindre leurs objectifs opérationnels, financiers et stratégiques. Les analystes financiers élaborent des prévisions destinées à refléter les performances de l'entreprise. Les données sources comprennent les flux de trésorerie, les feuilles de calcul Microsoft Excel, les tendances commerciales, l'analyse des écarts, les données historiques et la modélisation de la rentabilité. Grâce à ces données, les analystes peuvent évaluer la situation budgétaire et prévisionnelle par rapport aux performances financières réelles, ainsi que la manière d'aborder au mieux les objectifs d'efficacité et les stratégies fiscales.

Le futur de la FP&A : la transformation numérique

Les directeurs financiers et les décideurs ont besoin de prévisions précises de la part de leur équipe FP&A pour prendre des décisions fiables basées sur les données. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de transformation financière avec des organisations qui cherchent à intégrer, gérer et analyser leurs données d'entreprise, la description de poste FP&A adoptera une approche stratégique axée sur le numérique.

Les professionnels FP&A délaissent désormais la planification et les prévisions à l'aide de feuilles de calcul Excel, qui sont trop souvent créées de manière ad hoc et prisonnières de silos dans les unités commerciales. Une approche avant tout numérique de la planification signifie que les organisations adoptent des stratégies axées sur l'automatisation des processus, l'agilité, la transparence et les décisions basées sur les données.

Les équipes FP&A adoptent aujourd'hui des solutions qui leur permettent de modifier les plans, d'établir de nouvelles prévisions ou de modifier les budgets en temps réel et d'intégrer la planification dans toutes les unités commerciales pour accélérer la prise de décision, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des plans et des prévisions.

Un modèle financier fiable est nécessaire pour créer une stratégie commerciale solide. Cela nécessite des solutions conçues spécifiquement pour le reporting FP&A qui améliorent l'efficacité opérationnelle et génèrent des informations. Le choix de la solution est une décision importante qui peut impliquer le directeur financier, le responsable FP&A et d'autres parties prenantes de l'entreprise.