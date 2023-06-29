Observabilité des pipelines de données : un modèle pour les ingénieurs des données

La « surveillance des données » vous permet de connaître l’état actuel de votre pipeline de données ou de vos données. Elle vous indique si les données sont complètes, exactes et à jour, si vos pipelines ont réussi ou échoué. La surveillance des données peut vous montrer si les choses fonctionnent ou pas, mais elle ne vous donne pas beaucoup de contexte en dehors de cela.

La surveillance n’est donc qu’une des fonctions de l’observabilité. La notion d’observabilité des données englobe les éléments suivants :

Surveillance : un tableau de bord qui fournit une vue opérationnelle de votre pipeline ou de votre système

un tableau de bord qui fournit une vue opérationnelle de votre pipeline ou de votre système Alertes : tant pour les événements prévus que pour les anomalies

tant pour les événements prévus que pour les anomalies Suivi : la possibilité de définir et de suivre certains événements

la possibilité de définir et de suivre certains événements Comparaisons : surveillance au fil du temps, avec alertes en cas d’anomalie

surveillance au fil du temps, avec alertes en cas d’anomalie Analyse : détection automatique des problèmes, qui s’adapte à votre pipeline et à l’état de vos données

détection automatique des problèmes, qui s’adapte à votre pipeline et à l’état de vos données Meilleure mesure à prendre : actions recommandées pour corriger les erreurs

En n’englobant pas une seule activité, la surveillance, mais un ensemble d’activités, l’observabilité est bien plus utile aux ingénieurs. L’observabilité des données ne se limite pas à décrire le problème. Il fournit un contexte et des suggestions pour aider à résoudre le problème.

« L’observabilité des données va plus loin que la surveillance en ajoutant plus de contexte aux indicateurs du système, en fournissant une vue plus approfondie des opérations du système et en indiquant si les ingénieurs doivent intervenir et appliquer une correction », explique Evgeny Shulman, cofondateur et directeur/directrice technique d’IBM Databand . « En d’autres termes, alors que la surveillance vous indique qu’un microservice consomme une quantité donnée de ressources, l’observabilité vous indique que son état actuel est associé à des pannes critiques, et que vous devez intervenir. »

Cette approche proactive est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de pipelines de données.