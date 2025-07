En tant que première étape d'un partenariat stratégique avec IBM, Tavily est fière de lancer une solution open source qui apporte des informations en direct à IBM watsonx.ai Modèles de granit, transformer la façon dont les entreprises enrichissent les feuilles de calcul et interagissent avec elles.

Ce lancement n'est que le début. En combinant l’intelligence des LLM avancés d’IBM avec l’infrastructure de données en temps réel de Tavily, les équipes peuvent créer des applications sécurisées, prêtes pour la production et fondées sur des connaissances actuelles et fiables, ce qui permet de déverrouiller des informations plus approfondies et un raisonnement à l’échelle.