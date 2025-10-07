Les données géospatiales sont des informations qui décrivent des objets, des événements ou d'autres entités avec un emplacement sur ou près de la surface de la Terre. Les données géospatiales combinent généralement des informations de localisation (généralement les coordonnées sur Terre) et des informations d'attribut (les caractéristiques de l'objet, de l'événement ou du phénomène concerné) avec des informations temporelles (durée de coexistence de l'emplacement et des attributs).

L'emplacement fourni peut être statique à court terme (par exemple, celui d'un équipement ou d'un tremblement de terre) ou dynamique (par exemple, un véhicule, un piéton ou la propagation d'une maladie infectieuse).

Les données géospatiales impliquent généralement de grands ensembles de données spatiales provenant de diverses sources dans différents formats et peuvent inclure des informations telles que des données de recensement, des images satellite, des données météorologiques, des données téléphoniques, des images dessinées et des données issues des réseaux sociaux. Les données géospatiales sont plus utiles lorsqu'elles peuvent être découvertes, partagées, analysées et utilisées en combinaison avec les données métier traditionnelles.

L'analyse géospatiale permet d'ajouter une durée et une localisation aux types de données traditionnels et de créer des visualisations de données. Ces visualisations peuvent prendre la forme de cartes, de graphiques, de statistiques et de cartogrammes qui affichent les modifications historiques et les évolutions actuelles. Ce contexte supplémentaire offre une vue d'ensemble plus complète des événements. Les informations qui pourraient être négligées dans une feuille de calcul massive sont révélées dans des images et des modèles visuels faciles à reconnaître. Cela peut rendre les prédictions plus rapides, plus faciles et plus précises.

Les systèmes d'information géospatiale (SIG) portent spécifiquement sur la cartographie physique des données dans une représentation visuelle. Par exemple, lorsqu'une carte d'un ouragan (qui indique le lieu et l'heure) est superposée à une autre couche indiquant les zones susceptibles d'être frappées par la foudre, c'est l'œuvre d'un SIG.