Qu’est-ce que le stockage cloud hybride ?

Comme la plupart des formes de stockage de données, le concept de stockage dans le cloud hybride n'est pas très difficile à comprendre. Le stockage cloud hybride est essentiellement un mécanisme de stockage convertible qui permet de gérer et de localiser les données là où cela est le plus pertinent, que ce soit sur un serveur sur site ou sur un vaste cloud public.

Comme il y a deux environnements de travail dans ce scénario, il doit exister un type d'appareil qui assure la cohérence entre les deux environnements, en particulier après avoir apporté des modifications susceptibles d'affecter un environnement. Un certain type de mécanisme de synchronisation des données est mis en place pour garantir que les deux environnements se reflètent. Les méthodes de synchronisation des données incluent des logiciels dédiés à la synchronisation des données qui permettent la synchronisation des données entre différents types de systèmes. Les services de cloud qui effectuent des mises à jour de données sur plusieurs appareils pour leurs utilisateurs sont des exemples typiques de services dédiés à la synchronisation des données.

De même, il faut un type de portail permettant l’échange libre de stockage de données entre les deux types de systèmes. Une passerelle de données sert à cet objectif, permettant un transfert de données protégé.

Les fichiers dans un tel état de transfert peuvent être considérés comme « en préparation », ce qui indique que le fichier ou le système est en état de préparation avant d'être complètement activé. Cette expression fait souvent référence à un ensemble de données en cours de préparation pour une analyse ultérieure dans le cadre de processus de gestion des données.

De nombreuses entreprises définissent un système de politiques et de règles encadrant leur gestion des données, explicitant les réglementations de conformité, les autorisations d’accès et les considérations budgétaires importantes.