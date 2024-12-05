Qu’est-ce que le stockage cloud hybride ?

Le stockage en cloud hybride combine le stockage en cloud public avec le stockage sur site et facilite le transfert des actifs de données entre les deux types d'environnement. Cela donne de la flexibilité aux entreprises, leur permettant d'utiliser leurs services sur site en étroite orchestration avec le cloud computing.
Le stockage cloud hybride est unique en ce qu’il permet aux utilisateurs de décider où stocker les actifs de données afin d’assurer la continuité d’activité et la protection continue des données. Le type d’infrastructure de stockage choisi pour une architecture cloud hybride dépend en grande partie de la nature des données qui seront contenues.
Pour les données les plus sensibles d’une entreprise, il y a un stockage sur site pour les actifs nécessitant le plus haut niveau de sécurité. Pour les données moins importantes, la plupart des charges de travail peuvent être gérées de manière satisfaisante en tant que ressources du cloud public.
Ce type de modèle hybride se prête bien au mélange et à l'association d'éléments disparates. Les solutions cloud hybrides comprennent non seulement des clouds publics et des clouds privés, mais aussi des centres de données situés sur site ou situés à des emplacements « edge ».
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Comme la plupart des formes de stockage de données, le concept de stockage dans le cloud hybride n'est pas très difficile à comprendre. Le stockage cloud hybride est essentiellement un mécanisme de stockage convertible qui permet de gérer et de localiser les données là où cela est le plus pertinent, que ce soit sur un serveur sur site ou sur un vaste cloud public.
Comme il y a deux environnements de travail dans ce scénario, il doit exister un type d'appareil qui assure la cohérence entre les deux environnements, en particulier après avoir apporté des modifications susceptibles d'affecter un environnement. Un certain type de mécanisme de synchronisation des données est mis en place pour garantir que les deux environnements se reflètent. Les méthodes de synchronisation des données incluent des logiciels dédiés à la synchronisation des données qui permettent la synchronisation des données entre différents types de systèmes. Les services de cloud qui effectuent des mises à jour de données sur plusieurs appareils pour leurs utilisateurs sont des exemples typiques de services dédiés à la synchronisation des données.
De même, il faut un type de portail permettant l’échange libre de stockage de données entre les deux types de systèmes. Une passerelle de données sert à cet objectif, permettant un transfert de données protégé.
Les fichiers dans un tel état de transfert peuvent être considérés comme « en préparation », ce qui indique que le fichier ou le système est en état de préparation avant d'être complètement activé. Cette expression fait souvent référence à un ensemble de données en cours de préparation pour une analyse ultérieure dans le cadre de processus de gestion des données.
De nombreuses entreprises définissent un système de politiques et de règles encadrant leur gestion des données, explicitant les réglementations de conformité, les autorisations d’accès et les considérations budgétaires importantes.
Cinq grands processus de stockage de données régissent le stockage hybride en cloud et ses différents environnements de stockage.
La gestion des données peut couvrir plusieurs activités connexes, telles que la vérification de l'utilisation, la définition des contrôles d'accès et la mise en œuvre de politiques de cycle de vie des données. Elle utilise souvent une console de gestion unifiée pour contrôler les données, qu'elles soient stockées sur site ou dans le stockage cloud.
Le stockage dans le cloud hybride permet de localiser les données sur des niveaux de stockage uniques, qui peuvent être attribués en fonction de différents attributs. La hiérarchisation des données peut concerner soit les données auxquelles on accède moins souvent (et qui sont généralement stockées dans le cloud), soit les données dont on a immédiatement besoin et qui sont conservées sur site.
La réplication des données est effectuée comme mesure de protection pour maintenir une redondance active et continue. Cela permet également de se protéger activement contre les pertes de données grâce à la préparation à la reprise après sinistre.
La migration de données implique le transfert de workloads entre des sites de stockage sur site et des clouds publics. Les raisons qui ont motivé un tel déplacement pourraient inclure des mesures de réduction des coûts, des préoccupations d’accès ou des politiques concernant les cycles de vie des données.
Comme pour régler un groupe d'instruments de musique, la synchronisation des données permet de maintenir la cohérence des données, quel que soit l'emplacement de stockage utilisé. La synchronisation des données permet de s’assurer que les modifications apportées aux données sont répercutées dans l’ensemble du système.
Les entreprises qui utilisent le stockage dans le cloud hybride se demandent souvent où et comment stocker les différents types de données, en particulier lorsqu’il s’agit de trouver la manière la plus sûre de protéger les données sensibles. Il y a quelques lignes directrices à retenir.
Il peut s'agir de données opérationnelles en temps réel qui nécessitent un accès immédiat et une faible latence (comme dans les systèmes de contrôle industriel), ou des données qui doivent être soumises à des contrôles stricts en raison d'exigences strictes en matière de conformité réglementaire (telles que les dossiers de santé des employés qui nécessitent des mesures de protection HIPAA).
Cela peut également inclure de grands ensembles de données performants ou même des informations essentielles à la continuité de l’entreprise lors des opérations d’urgence.
Emplacement du stockage : toute information de ce type devrait probablement être conservée sur site, soit sur des serveurs physiques, soit sur des réseaux privés.
Nous parlons de données exemptes de données personnelles et d'informations qui ne révèlent pas de confidentialité commerciale sensible. Cela signifie généralement des données jugées « sûres » pour la diffusion publique et la consommation générale, comme les supports marketing.
Il convient de noter que, même si ce matériel est considéré comme adapté au stockage sur des clouds publics, l’entreprise doit quand même protéger ces données grâce à des mesures de chiffrement et des contrôles d’accès.
Emplacement du stockage : les données d’entreprise sûres peuvent généralement être conservées en toute sécurité par le biais de clouds publics, y compris les données de sauvegarde conservées pour créer des redondances.
Grâce à la nature polyvalente du stockage dans le cloud hybride, le choix d'un modèle de cloud hybride présente de nombreux avantages :
Bien qu’il offre de nombreux avantages, le stockage cloud hybride présente tout de même son lot de problèmes potentiels, dont la plupart sont des sous-produits de la nature complexe du stockage cloud hybride :
Une entreprise peut tirer parti du stockage cloud hybride de nombreuses façons. Voici quelques-uns des cas d’utilisation les plus courants :
De nombreux fournisseurs de cloud soutiennent et desservent ce marché en pleine expansion. Voici quelques-unes des principales solutions de stockage cloud hybride.
AWS propose quatre produits dédiés aux services de stockage cloud hybride. Ces programmes proposent une sauvegarde des données automatisée et des applications qui accélèrent les transferts de données des systèmes sur site vers AWS. Leurs autres programmes fournissent des passerelles de stockage et optimisent les transferts de fichiers d'entreprise à entreprise afin d'offrir un accès aux données à faible latence.
Le produit de stockage cloud hybride d'IBM est spécialisé dans la gestion des workloads portables, permettant aux utilisateurs de déployer des architectures cloud sur site et de les étendre de façon fluide aux environnements de cloud public. Le système de modernisation des applications d'IBM repose sur des politiques de gestion du cycle de vie des données pour éviter une accumulation excessive de données de sauvegarde dans le cloud.
Microsoft Azure aborde le stockage cloud hybride avec des services pour ses propres centres de données sur site. Le programme d’Azure favorise un environnement stable et cohérent entre le cloud public et l’infrastructure locale, prenant en charge les mêmes outils de gestion et interfaces de programmation d’applications (API). Azure fournit également des outils de gestion pour les actifs sur site.
En utilisant Microsoft Azure, les utilisateurs de Microsoft Windows peuvent profiter des fonctionnalités d'Azure dédiées au stockage cloud hybride. Les programmes Windows permettent aux utilisateurs d’accéder aux données cloud via des lecteurs réseau locaux, de gérer les transferts de données HPC (calcul haute performance) et d’offrir une interface centrale pour gérer le stockage sur site.
Comme c’est le cas pour d’autres fournisseurs de stockage cloud hybride, les solutions de stockage de NetApp reposent sur la création d’une plateforme permettant aux utilisateurs de surveiller et de déplacer librement leurs actifs. L’un de leurs produits utilise une conception « data fabric » pour permettre la libre circulation des données entre les sites sur site et l’infrastructure cloud. D’autres produits proposent une tarification à la carte et une grande évolutivité.
VMware utilise une architecture de centre de données définie par logiciel (SDDC) qui permet à un environnement de stockage unifié d’exister via différentes plateformes cloud. L'un de ses produits est spécialisé dans la virtualisation de réseaux, tandis qu'un autre permet le stockage distribué entre les hôtes. VMware est associé à d’autres fournisseurs de cloud public, permettant aux utilisateurs de déployer leurs talents VMware sur des clouds publics.
Bénéficiez d’une compréhension approfondie de la manière dont le cloud hybride associe des environnements de cloud privé et de cloud public pour renforcer votre activité. Découvrez ses composants, ses avantages et ses cas d’utilisation, et constatez comment il peut favoriser la transformation et l’innovation au sein de votre entreprise.
Explorez comment les conteneurs révolutionnent la façon dont les entreprises développent, déploient et gèrent leurs applications. Découvrez en quoi cette technologie change la donne sur le plan de l’évolutivité, de la sécurité et de l’efficacité dans l’environnement informatique actuel.
Téléchargez le rapport de validation économique ESG pour découvrir comment IBM Storage FlashSystem améliore la protection des données, favorise la continuité des activités et réduit les coûts. Découvrez comment protéger les données de votre organisation contre les cybermenaces et assurer une récupération rapide après des événements critiques.
IBM Storage Ceph est une distribution de la plateforme Ceph open source prise en charge par IBM qui fournit un stockage fortement évolutif des objets, des séquences d’opérations et des fichiers dans un système unique.
Accédez à des services de stockage cloud pour des solutions de stockage de données évolutives, sécurisées et rentables.
Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.
Transformez la façon dont vous gérez votre stockage et libérez la valeur de vos données. Les solutions de stockage cloud et alimentées par l’IA d’IBM sont conçues pour répondre aux exigences des workloads à forte intensité de données et accélérer vos résultats métier.