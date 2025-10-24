Qu’est-ce qu’un système d’enregistrement ?

Les SORs aident à garantir que les différents systèmes au sein d'une entreprise peuvent référencer les versions les plus récentes et les plus vérifiées d'éléments de données importants. Parmi les exemples de SOR, citons les bases de données de gestion de la relation client (CRM), les logiciels de gestion du capital humain (HCM), les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), les systèmes d’exécution de la fabrication (MES), les bases de données de gestion de configuration (CMDB) et les plateformes de gestion de projet.

Les SOR peuvent également avoir des applications en matière de cybersécurité. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser un vault de secrets comme source d'enregistrement pour les identifiants importants, ou un système de Gestion des identités et des accès (IAM) comme source d'enregistrement pour les utilisateurs du réseau et leurs autorisations.

Les systèmes d’enregistrement sont des éléments importants de la stratégie de gestion des données de l’Entreprise (MDM). Le MDM fait référence à l'approche globale d'une entreprise en matière de gestion des données critiques au sein de l'entreprise.

Dans le contexte du MDM, chaque système d'enregistrement constitue une source faisant autorité pour un type spécifique de données, telles que les données relatives aux clients ou aux produits. Les systèmes MDM consolident les données provenant de tous les SOR d'une entreprise afin de créer un « enregistrement de référence », c'est-à-dire la version la plus récente et la plus validée des données d'une Entreprise. L’enregistrement de référence permet à tout le monde de travailler à partir d’une « source d’information unique » (SSOT) partagée, ce qui contribue à éliminer les silos et les divergences.

Par exemple, un représentant commercial peut utiliser un système CRM pour rechercher la dernière fois qu’un client a effectué une transaction financière. Le CRM est le système d’enregistrement, et l’historique des transactions validées par le client est un enregistrement de référence.

Les systèmes d’enregistrement peuvent offrir aux parties prenantes de l’entreprise un accès fiable et en temps réel à un ensemble de données cohérent et validé. En l’absence d’un SOR, différentes équipes et applications peuvent se retrouver à travailler avec des jeux de données incohérents, incomplets ou inexacts, ce qui génère des erreurs, des inefficacités et une prise de décision inefficace.

Dans le même temps, des investissements importants dans les outils et les processus de gouvernance des données sont nécessaires pour maintenir la qualité des données et l’intégrité des données au sein d’un système d’enregistrement.