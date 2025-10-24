Qu’est-ce qu’un système d’enregistrement ?

Un système d’enregistrement (SOR) est une source faisant autorité de données commerciales. Les SOR peuvent contenir des données faisant autorité sur les clients, les employés, les produits, les fournisseurs ou d'autres actifs et entités liés aux processus quotidiens de l'entreprise. Les entreprises utilisent les SOR pour rationaliser le cœur de métier et les décisions commerciales.
Les SORs aident à garantir que les différents systèmes au sein d'une entreprise peuvent référencer les versions les plus récentes et les plus vérifiées d'éléments de données importants. Parmi les exemples de SOR, citons les bases de données de gestion de la relation client (CRM), les logiciels de gestion du capital humain (HCM), les logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), les systèmes d’exécution de la fabrication (MES), les bases de données de gestion de configuration (CMDB) et les plateformes de gestion de projet.
Les SOR peuvent également avoir des applications en matière de cybersécurité. Par exemple, les entreprises peuvent utiliser un vault de secrets comme source d'enregistrement pour les identifiants importants, ou un système de Gestion des identités et des accès (IAM) comme source d'enregistrement pour les utilisateurs du réseau et leurs autorisations.
Les systèmes d’enregistrement sont des éléments importants de la stratégie de gestion des données de l’Entreprise (MDM). Le MDM fait référence à l'approche globale d'une entreprise en matière de gestion des données critiques au sein de l'entreprise.
Dans le contexte du MDM, chaque système d'enregistrement constitue une source faisant autorité pour un type spécifique de données, telles que les données relatives aux clients ou aux produits. Les systèmes MDM consolident les données provenant de tous les SOR d'une entreprise afin de créer un « enregistrement de référence », c'est-à-dire la version la plus récente et la plus validée des données d'une Entreprise. L’enregistrement de référence permet à tout le monde de travailler à partir d’une « source d’information unique » (SSOT) partagée, ce qui contribue à éliminer les silos et les divergences.
Par exemple, un représentant commercial peut utiliser un système CRM pour rechercher la dernière fois qu’un client a effectué une transaction financière. Le CRM est le système d’enregistrement, et l’historique des transactions validées par le client est un enregistrement de référence.
Les systèmes d’enregistrement peuvent offrir aux parties prenantes de l’entreprise un accès fiable et en temps réel à un ensemble de données cohérent et validé. En l’absence d’un SOR, différentes équipes et applications peuvent se retrouver à travailler avec des jeux de données incohérents, incomplets ou inexacts, ce qui génère des erreurs, des inefficacités et une prise de décision inefficace.
Dans le même temps, des investissements importants dans les outils et les processus de gouvernance des données sont nécessaires pour maintenir la qualité des données et l’intégrité des données au sein d’un système d’enregistrement.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Un système d'enregistrement nécessite une base de données pour magasin les données, un processus de validation et de synchronisation de ces données et un moyen pour les utilisateurs d'accéder à ces données.
Une base de données est un référentiel numérique permettant de stocker, de gérer et de sécuriser les données rassemblées et organisées.
Les SOR utilisent souvent des bases de données relationnelles, qui organisent les données en lignes et en colonnes. Les parties prenantes peuvent utiliser le langage de requête structuré (SQL) pour travailler avec des éléments de données.
Les bases de données relationnelles sont avantageuses pour la création d’un système d’enregistrement, car elles utilisent un format de table, ce qui peut faciliter la normalisation des données. La normalisation est un moyen d'organiser les données dans des structures de table spécifiques afin d'améliorer l'intégrité des données, de prévenir les anomalies, de minimiser la redondance et d'améliorer les performances des requêtes.
Un système d’enregistrement doit être mis à jour en permanence pour aider à garantir que les utilisateurs dans toute l’entreprise puissent accéder à des données précises et vérifiées.
Dans un système de gestion de la relation client, par exemple, les données relatives aux clients peuvent changer à des moments imprévisibles en fonction du comportement du client, par exemple lorsqu'il effectue un nouvel achat ou qu'il met à jour son profil sur le site web de l'entreprise. Lorsque des changements interviennent, les nouvelles données doivent être validées, faute de quoi elles risquent d'introduire des erreurs dans le SOR, sapant ainsi son autorité. Think : une date de transaction répertoriée à venir, ou un numéro de téléphone avec trop ou trop peu de chiffres.
En outre, les modifications apportées aux enregistrements des clients doivent se propager rapidement au CRM, au MDM ou à l'enregistrement de référence et aux multiples systèmes qui s'appuient sur ces informations (comme une application marketing qui utilise les informations de contact du CRM pour envoyer des offres).
De nombreux SORs disposent de workflows d'automatisation intégrés pour la validation des données. Les workflows peuvent consister à s’assurer que les données correspondent au format attendu (par exemple, qu’une date est écrite au format MM/JJ/YYYY) ou à comparer les données à des jeux de référence ou à appliquer une logique métier (par exemple, un achat ne peut pas être à une date future).
La synchronisation nécessite une intégration à grande échelle entre les systèmes d'information et les applications d'entreprise. Les SOR s'intègrent souvent à d'autres outils et logiciels par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API) ou d'autres connexions, de sorte que les données nouvellement saisies ou mises à jour puissent être transmises aux systèmes qui en ont besoin.
Les utilisateurs ont besoin d'un moyen d'accéder aux données d'un système d'enregistrement. Dans le cas d'une application d'entreprise, comme un outil CRM ou ERP, les utilisateurs peuvent souvent accéder aux données directement via l'application.
Les utilisateurs peuvent également accéder aux données par le biais d’une application ou d’un outil métier connecté, tel qu’un datamart ou un entrepôt de données, qui nettoie et organise les données pour la Business Intelligence et d’autres cas d’utilisation d’analyse de données.
Les outils qui servent principalement à rendre les données accessibles pour les processus commerciaux et les décisions, par exemple en les agrégeant, en les normalisant ou en les préparant d'une autre manière, sont parfois appelés « systèmes de référence ».
Les SOR étant destinés à garantir l'accès à des données de haute qualité, ils mettent l'accent sur la haute disponibilité, et nombre d'entre eux sont conçus pour résister aux pannes, aux temps d'arrêt et à d'autres problèmes potentiels.
Un système d’enregistrement ne doit pas être confondu avec une source d’information unique, une expression couramment utilisée dans les affaires pour décrire une architecture de données centralisée.
Le SOR est une application, un système ou un réseau discret qui contient des informations actuelles et précises sur les actifs, les entités et les fonctions de l'entreprise. Un SSOT est plutôt un principe ou une pratique de conception de systèmes de données, qui vise à créer un référentiel central contenant des données faisant autorité pour tous les utilisateurs.
Par exemple, le système MES d'une usine automobile serait le système d'enregistrement des données documentant la progression d'un véhicule sur la chaîne de montage. Cependant, la source d’information unique de l’usine peut être une plateforme MDM qui prend en compte et corrèle les données du MES avec les données des employés stockées dans le logiciel HCM et une CMDB qui régit ses opérations pour créer un enregistrement unique et officiel de toutes les données de l’entreprise.
Les SOR permettent de répondre aux besoins des différentes parties prenantes en matière de données en renforçant l’intégrité, la qualité et l’accessibilité des données.
L’intégrité des données est l’exhaustivité, l’exactitude et la cohérence des données d’une entreprise. Un système d'enregistrement contribue à préserver l'intégrité des données en garantissant que chaque information dispose d'une version validée et faisant autorité, facilement accessible aux applications et aux utilisateurs qui en ont besoin.
En validant régulièrement les données et en transmettant les modifications au reste des systèmes de l'entreprise, les SOR permettent de s'assurer que les différentes applications et les différents utilisateurs ont accès à des données identiques et à jour, évitant ainsi toute confusion autour d'importants documents financiers ou commerciaux.
La qualité des données, c'est un jeu de données qui répond aux critères d’exactitude, d’exhaustivité, de validité, de cohérence, d’unicité, d’actualité et d’adéquation à l’objectif. Les SOR contribuent à protéger la qualité des données en les centralisant, ce qui permet de repérer et de corriger plus facilement les divergences que si les données étaient stockées dans différents systèmes.
La centralisation des données peut également permettre aux équipes de gouvernance de détecter plus facilement les problèmes dans les dossiers critiques, tels que les données dupliquées, les réponses non valides ou les spams, ou les entrées obsolètes.
Les SOR permettent aux utilisateurs et aux applications de trouver plus facilement les données dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Ils n'ont pas besoin de parcourir différentes bases de données ou de comparer des jeux de données divergents pour déterminer lequel est correct. Ils peuvent tout simplement se tourner vers le SOR comme source de données fiable.
Malgré tous leurs avantages, les systèmes d'enregistrement peuvent également poser des problèmes de conformité réglementaire, de gouvernance des données et de complexité du système.
Étant donné qu'ils organisent et interagissent avec un volume aussi important de données, les systèmes d'enregistrement sont souvent soumis à des réglementations de conformité strictes en matière de gouvernance, de confidentialité et de sécurité.
Des réglementations comme la Norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) et la loi Sarbanes-Oxley (SOX) exigent des enregistrements précis et des pistes d'audit valides pour certaines activités financières. De même, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) imposent des exigences quant aux types de données personnelles que les entreprises peuvent stocker, à la manière dont elles peuvent les stocker et pendant combien de temps.
En raison de ce type de réglementations, les équipes de gouvernance des données chargées de superviser les SOR doivent rester vigilantes quant à la manière, au moment, au lieu et aux utilisateurs qui accèdent à un système par rapport à sa sensibilité.
Le maintien de données exactes dans un SOR pendant toute sa durée de vie nécessite des investissements importants dans la gouvernance des données, les outils et les pratiques afin de garantir la qualité, la sécurité et la disponibilité des données.
Cet investissement nécessite l'adhésion de l'entreprise, car une gouvernance des données efficace implique le soutien des dirigeants, des directeurs des données (CDO) et des intendants des données.
La nature centralisée du SOR peut être une arme à double tranchant : il organise et rassemble les données pour en faciliter la supervision, mais la mise à jour et l'exactitude du référentiel nécessitent des investissements continus.
De nombreuses intégrations sont nécessaires pour s’assurer qu’un SOR dispose et diffuse facilement les informations les plus récentes et les plus précises. Un système d’enregistrement unique peut avoir besoin d’interfacer avec les systèmes sources qui lui fournissent les données, les systèmes qui en extraient les données et une couche MDM globale—et de nombreuses entreprises ont plusieurs systèmes d’enregistrement s’étendant sur de nombreux domaines.
Par exemple, un système MES peut être configuré non seulement pour recevoir des données des lignes de production, mais aussi pour se connecter aux systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement afin de partager des informations sur les matériaux requis - et tout cela peut devoir être intégré dans une source d’information unique.
Découvrez le paysage de la gestion des identités et des accès des clients (CIAM) et les tendances actuelles du marché.
Découvrez le marché des produits et services de gestion des accès et trouvez le produit le mieux adapté à votre organisation.
Obtenez une définition claire de la structure des identités et découvrez comment celle-ci permet un contrôle et une visibilité continus.
Créez un cadre des exigences sécurisé et indépendant des fournisseurs qui modernise l'IAM, s'intègre aux outils existants et permet un accès hybride fluide, sans complexité supplémentaire.
Protégez vos environnements de cloud hybride et d'IA avec une protection intelligente et automatisée des données, des identités et des menaces.
Protégez et gérez l'accès des utilisateurs avec des contrôles d'identité automatisés et une gouvernance basée sur les risques dans les environnements cloud hybrides.
Améliorez l'IAM avec Verify pour un accès hybride transparent et renforcez la protection de l'identité en découvrant les risques cachés liés à l'identité grâce à l'IA.