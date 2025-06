Qu’est-ce qu’un cloud géré ?

L’approche du cloud géré consiste à confier la gestion de son cloud à un fournisseur de services à la demande. Cela permet aux entreprises de garantir le bon fonctionnement de leurs ressources cloud, tout en évitant les coûts associés à l’embauche d’une équipe affectée à ces tâches. L’adoption d’un service cloud géré peut intervenir à tout moment pendant le cycle de vie de la solution cloud et permet de s’adapter à l’évolution constante de l’écosystème cloud.

Avec l’approche du cloud géré, les entreprises décident quelles fonctions informatiques seront assurées en interne, et lesquelles seront confiées à l’infrastructure des fournisseurs et des centres de données externes. Le fournisseur de services sélectionné dispose de sa propre infrastructure qui possède, exploite et conserve les données, et que l’automatisation rend disponible dans un environnement cloud. Des services de cloud computing et de déploiement cloud sont également proposés pour optimiser davantage la gestion des charges de travail de l’entreprise.

Les services cloud gérés sont généralement facturés selon le modèle d’abonnement à la demande, et les ressources sont accessibles en ligne. Il incombe au fournisseur de s’assurer que toutes les informations ou données sont à jour et disponibles, de manière à garantir à l’entreprise une assistance en temps réel en cas de problème. Il en va de même pour la surveillance de la performance et la gestion de la cybersécurité. Selon l’entreprise, les services gérés sont fournis par le biais d’un cloud public ou dans un environnement cloud hybride.

L’externalisation des opérations cloud peut s’avérer particulièrement bénéfique lors de la phase de migration vers le cloud. Faire appel à un fournisseur de services gérés (MSP) permet d’optimiser la gestion des données cloud et la mise en œuvre des pratiques DevOps, tout en libérant du temps aux équipes informatiques pour se consacrer à d’autres tâches importantes.