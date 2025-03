Qu’est-ce qu’Amazon SageMaker ?

Des outils tels qu’Amazon SageMaker aident les organisations à déployer efficacement des modèles de machine learning qui stimulent l’innovation et la valeur métier, tout en maintenant le contrôle des systèmes d’IA et le respect des réglementations. Les utilisateurs bénéficient de plusieurs outils de gouvernance :

Gestion des identités et des accès (IAM) : cette fonctionnalité facilite la gestion des autorisations et des rôles pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux données sensibles et aux points de terminaison des modèles.





: cette fonctionnalité facilite la gestion des autorisations et des rôles pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux données sensibles et aux points de terminaison des modèles. Contrôle de version : les utilisateurs peuvent suivre les versions et les configurations des modèles afin de maintenir une piste d’audit claire, essentielle pour assurer la conformité et la gouvernance.





: les utilisateurs peuvent suivre les versions et les configurations des modèles afin de maintenir une piste d’audit claire, essentielle pour assurer la conformité et la gouvernance. Registre des modèles : le registre des modèles sert de référentiel central pour la gestion des artefacts et des métadonnées des modèles, et permet de garantir la transparence et la responsabilité tout au long du cycle de développement.

Le SageMaker Python SDK améliore les fonctionnalités de gouvernance d’Amazon SageMaker, optimisant l’intégration aux workflows et services existants. Cela permet aux entreprises d’automatiser les contrôles de conformité et d’assurer une supervision plus efficace de leurs projets de ML.

Amazon SageMaker peut également être intégré à des stratégies plus larges en matière de données et d’IA. IBM et AWS ont conclu un partenariat stratégique pour améliorer les capacités des entreprises qui font appel aux services cloud. Associer les modèles de fondation d’IBM à Amazon SageMaker permet aux équipes d’exploiter des analyses avancées, d’améliorer la gestion des données et de rationaliser les workflows. En déployant des modèles au sein d’un Amazon VPC, les entreprises sont en mesure de garantir un accès sécurisé et contrôlé à leurs ressources et de renforcer la gouvernance.

Grâce à la possibilité de travailler sur diverses plateformes telles que Windows, les entreprises peuvent allier outils IBM et AWS pour mettre facilement en œuvre des solutions d’IA et de ML adaptées à leurs besoins. Associer IBM watsonx.governance et SageMaker leur permet d’accélérer leurs projets d’IA, notamment les applications de l’IA générative et du MLOps.