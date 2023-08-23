Maintenant que vous comprenez les principales difficultés liées au choix de la meilleure instance EC2, voici quelques unes des bonnes pratiques que nous encourageons nos clients et partenaires à suivre.

1. Comprendre votre workload

La première et la plus importante étape pour choisir le bon type d’instance EC2 est de comprendre votre workload. Chaque application a des exigences différentes en termes de CPU, de mémoire, de réseau et de stockage, et il est essentiel de savoir ce dont votre application a besoin pour fonctionner correctement.

Par exemple, si vous exécutez une application de base de données, vous pourriez avoir besoin d’une grande quantité de RAM pour gérer efficacement les requêtes. Par contre, si vous exécutez une application gourmande en ressources informatiques, vous aurez peut-être besoin d’un processeur haute performance.

Pour mieux comprendre votre workload, vous pouvez utiliser des outils comme AWS CloudWatch ou des solutions de surveillance tierces pour collecter des données sur l’utilisation des ressources. Ces données peuvent ensuite être utilisées pour déterminer le type d’instance optimal pour votre application.

2. Tenir compte du processeur

Le processeur est l’un des composants les plus critiques d’une instance EC2, car il détermine la puissance de traitement de l’instance. Si votre application nécessite de fortes performances CPU, vous devriez chercher un type d’instance ayant un nombre de CPU et une fréquence plus élevés.

AWS propose une variété de types d’instances optimisés pour le processeur (lien externe à de ibm.com), tels que les familles C5, M5 et R5, conçues pour des workloads de calcul haute performance. Ces instances disposent des processeurs AWS Graviton3 (lien externe à ibm.com ) de dernière génération (mises à jour significatives du Graviton2) et sont optimisées pour les applications nécessitant une forte utilisation du processeur. Cependant, si votre application ne nécessite pas de hautes performances de processeur, vous pouvez opter pour un type d'instance moins cher, sans GPU et avec un nombre de processeurs plus faible, comme la famille T3.

3. Tenez compte de la mémoire

La mémoire est un autre composant critique d'une instance EC2, car elle détermine la quantité de données que l'instance peut traiter à la fois. Si votre application nécessite beaucoup de mémoire, vous devriez choisir un type d'instance doté d'une plus grande capacité de mémoire.

Toutefois, si votre application ne nécessite pas beaucoup de mémoire, vous pouvez opter pour un type d'instance moins coûteux ayant une capacité de mémoire plus faible, comme la famille T3.

AWS propose une variété de types d'instances optimisées pour la mémoire (lien externe à ibm.com), telles que les familles X1, R4 et z1d, conçues pour les workloads gourmandes en mémoire. Ces instances disposent d'une grande quantité de mémoire et sont optimisées pour les applications qui nécessitent une utilisation élevée de la mémoire, telles que les bases de données en mémoire.

4. Pensez au réseau

Le réseau est un autre composant critique d’une instance EC2, car il détermine à quel point les données peuvent être transférées vers et depuis l’instance. Si votre application nécessite de fortes performances réseau, vous devriez chercher un type d’instance ayant une bande passante réseau plus élevée.

AWS propose différents types d'instances optimisées pour le stockage, telles que les familles I3 et D2, conçues pour les workloads nécessitant un stockage intensif. Ces instances disposent de fonctionnalités d'interfaces réseau à haute vitesse et sont optimisées pour les applications nécessitant une forte utilisation du réseau.

Cependant, si votre application ne nécessite pas de hautes performances réseau, vous pouvez opter pour un type d’instance moins coûteux avec une bande passante réseau plus faible, comme la famille T3.

5. Considérez le stockage

Le stockage est le dernier composant critique d’une instance EC2, car il détermine la quantité de données pouvant être stockées sur l’instance. Si votre application nécessite beaucoup de stockage, vous devriez rechercher un type d'instance ayant une capacité de stockage plus importante (Elastic Block Store, ou EBS). Cependant, soyez prudent : le stockage est également l'une des ressources cloud les plus coûteuses et peut facilement générer des dépenses inutiles en raison des volumes EBS inactifs et non attachés.

AWS propose différents types d'instances optimisées pour le stockage, telles que les familles I3 et D2, conçues pour les workloads nécessitant un stockage intensif. Ces instances disposent d’une grande quantité de stockage SSD et local, et sont optimisées pour les applications nécessitant un débit IOPS élevé.

Toutefois, si votre application ne nécessite pas beaucoup de stockage, vous pouvez opter pour un type d’instance moins onéreux qui dispose d’une capacité de stockage HDD plus petite, comme la gamme T3.

6. Tenez compte du modèle de tarification

AWS propose plusieurs modèles de tarification pour les instances EC2, notamment les instances à la demande, les instances réservées et les instances Spot. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, et il est essentiel de choisir celui qui correspond le mieux à votre workload et à votre budget.

Les instances à la demande sont facturées à l'heure et ne nécessitent aucun engagement préalable. Elles sont particulièrement adaptées aux workloads dont la demande est variable ou aux projets à court terme.

Les instances réservées offrent une réduction significative du taux horaire en échange d'un paiement initial unique. Elles sont particulièrement adaptées aux workloads dont l'utilisation est prévisible et qui nécessitent un engagement à long terme.

Les instances Spot vous permettent d'enchérir sur des capacités EC2 inutilisées et peuvent vous permettre de réaliser d'importantes économies. Cependant, elles conviennent mieux aux workloads capables de gérer des interruptions et d’avoir des heures de début et de fin flexibles.

7. Tester et optimiser

Une fois que vous avez sélectionné un type d'instance EC2, il est essentiel de tester et d'optimiser votre application pour garantir son bon fonctionnement. Vous pouvez utiliser des outils comme AWS CloudWatch ou IBM Instana pour surveiller les performances de votre application et identifier les goulots d’étranglement ou les points à améliorer.