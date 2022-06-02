Le fait que les données erronées coûtent chaque année des millions de dollars aux entreprises est déjà suffisamment grave, mais le fait que de nombreuses entreprises n’en aient même pas conscience parce qu’elles ne mesurent pas les conséquences est potentiellement encore pire. Après tout, comment peut-on corriger quelque chose dont on n’a pas pleinement conscience ?

Afin d’anticiper les problèmes liés aux données erronées, il est nécessaire de mettre en place l’observabilité des données, qui englobe la capacité à comprendre l’état des données dans vos systèmes. L’observabilité des données est le seul moyen pour les entreprises de vraiment comprendre non seulement les conséquences des données erronées, mais aussi leurs causes, deux éléments indispensables pour remédier à la situation et en limiter l’impact.

Il est également important d’intégrer l’observabilité des données à chaque étape possible afin de détecter les problèmes plus tôt dans le processus, car plus ces problèmes progressent, plus ils deviennent difficiles (et coûteux) à résoudre.

Il est essentiel que cette observabilité soit une priorité pour les dirigeants, car des données erronées peuvent avoir de graves répercussions sur le chiffre d’affaires de l’entreprise (il suffit de demander à Unity et X). Faire de l’observabilité des données une priorité pour la direction aidera l’ensemble de l’entreprise, et pas seulement les équipes chargées des données, à se rallier à cette initiative cruciale et à faire en sorte qu’elle devienne la responsabilité de tout le monde.

Cette attention portée à l’observabilité des données de bout en bout peut finalement aider à :

Identifier les problèmes liés aux données plus tôt dans le pipeline de données afin d’en limiter les conséquences sur d’autres domaines de la plateforme et/ou de l’entreprise





après leur apparition afin de trouver plus rapidement des solutions Comprendre l’ampleur des problèmes liés aux données afin d’avoir une vue d’ensemble de leurs conséquences sur l’activité

En retour, cette visibilité permet aux entreprises de récupérer plus rapidement une partie de leurs revenus en prenant les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences des données erronées. Espérons que les problèmes seront résolus avant qu’ils ne coûtent des millions de dollars. Et la seule façon d’y parvenir est que tout le monde, à commencer par la direction, accorde la priorité à l’observabilité des données.

Découvrez la plateforme d’observabilité continue des données IBM Databand et comment elle permet de détecter plus tôt les incidents liés aux données, de les résoudre plus rapidement et de fournir des données dignes de confiance à l’entreprise. Si vous souhaiter aller plus loin, réservez une démo dès aujourd’hui.