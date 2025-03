API LLM : conseils pour combler le fossé

La société de recherche en IA Anthropic dispose d’API (lien externe à ibm.com) pour sa famille de modèles de langage Claude. Ces modèles incluent Claude 3.5 Sonnet, la dernière offre premium de la société ; Claude 3.5 Haiku, son modèle le plus rapide et le plus rentable ; et Claude 3 Opus, un modèle puissant pour les tâches complexes. Des API sont également disponibles pour des versions de modèles plus anciennes telles que Claude 3 Haiku et Claude 3 Sonnet.

Il existe trois méthodes pour accéder à l’API (lien externe à ibm.com) : la console web d’Anthropic, les bibliothèques pour développeurs en Python et TypeScript sur GitHub, et les plateformes partenaires telles qu’Amazon Bedrock et Google Cloud Vertex AI.