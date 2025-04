Qu'est-ce que la sécurité des API ?

L’évolution de la gestion et de la sécurité des API est intrinsèquement liée à l’évolution des API elles-mêmes. Les premières API étaient principalement axées sur la communication inter-processus au sein d’un système unique. La sécurité (ou l’absence de sécurité) était donc moins préoccupante, car la communication était limitée à une seule machine.

Cependant, avec l’avènement de l’Internet des objets (IdO) et des architectures de microservices cloud natives, les API se sont développées pour permettre une communication transparente et un routage des appels entre les applications et dans les environnements DevOps. Une API moderne et de haute qualité (telle que REST (Representational State Transfer) et SOAP (Simple Object Access Protocol)), permet d’orchestrer l’intégration des applications, de spécifier les formats de données et de dicter les types d’appel, les procédures et les conventions.

Les API Web (GraphQL, API REST et API SOAP, en particulier) ont changé la donne en élargissant leurs fonctionnalités pour inclure des capacités d’intégration de grande envergure à travers une myriade de réseaux complexes.

Mais comme les technologies avancées dépendent fortement des points de technologie API pour leur fonctionnalité, les entreprises et les équipes de sécurité doivent implémenter des mesures de sécurité robustes pour protéger les données et les services Web et, en fin de compte, tirer le meilleur parti des ressources informatiques.