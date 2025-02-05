Qu’est-ce que la découverte d’API ?

La découverte d’API crée un stock des interfaces de programmation d’application (API) utilisées, ce qu’elles font, qui a les autorisations d’accès et bien plus encore. Elle peut également aider à découvrir les API cachées ou oubliées, élément essentiel pour atténuer les risques de sécurité.

Les API sont un élément essentiel du développement logiciel moderne et offrent un échange bidirectionnel : elles permettent aux développeurs et aux applications de demander des données, d’ajouter des services et de capitaliser sur les capacités d’autres applications, tout en donnant aux propriétaires d’applications un moyen de partager, de rendre public et de commercialiser leurs produits. Cette fonctionnalité essentielle s’accompagne d’une complexité et de vulnérabilités accrues.

La gestion des API est essentielle pour sécuriser ces vulnérabilités et s’assurer qu’un écosystème d’API fonctionne comme prévu. Il est important de savoir exactement combien, quel type et à quel point les API sont populaires, pour des raisons de sécurité des API, d’authentification, d’efficacité, de protection des données sensibles et de maintien d’une vision globale de l’utilisation d’une application donnée. Mais comment un propriétaire d’application peut-il découvrir toutes ces informations ? C’est là que la découverte d’API entre en jeu.