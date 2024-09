Qu’est-ce que le YAML ?

Il s’agit d’un format normalisé permettant de représenter des données structurées de manière à ce qu’elles soient facilement compréhensibles par les humains et interprétables par les machines. « YAML » est l’acronyme de « YAML Ain’t Markup Language » ou « Yet Another Markup Language ». Le premier vise à souligner que le langage est destiné aux données plutôt qu’aux documents.

À la base, YAML est conçu dans un souci de simplicité et de lisibilité. Il utilise une syntaxe claire et minimaliste, s’appuyant sur l’indentation, les paires clé-valeur et des conventions intuitives. Cette approche permet aux développeurs et aux utilisateurs d’exprimer des structures de données complexes dans un format qui ressemble au langage naturel et qui est facile à comprendre.

L’accent mis sur la lisibilité humaine rend YAML particulièrement bien adapté à diverses applications, y compris les fichiers de configuration (config) et l’échange de données entre différents systèmes. Sa structure simple et intuitive améliore son utilisation dans différents domaines, permettant aux utilisateurs de définir et d’organiser les données d’une manière claire et compréhensible. YAML prend en charge les caractères Unicode, ce qui permet de représenter un large éventail de caractères et de symboles provenant de différents langages et de différents jeux de caractères. Un YAML valide donne lieu à une spécification sans erreur de syntaxe.

L’adaptabilité de YAML en fait un choix polyvalent dans un large éventail d’applications. De la gestion de la configuration à l’échange et à l’automatisation des données, la facilité d’utilisation de YAML couvre divers domaines, offrant des moyens accessibles et structurés de représenter et de gérer les données.