Qu’est-ce que la surveillance des API ?

Plus précisément, la surveillance des API consiste à évaluer les réponses des API en production pour s’assurer qu’elles répondent aux critères de performance d’une organisation et à alerter les parties concernées en cas de problème. Alors que les entreprises s’orientent de plus en plus vers des infrastructures informatiques numérisées, une connectivité fluide entre les parties et les systèmes est primordiale. C’est là que les API entrent en scène.

Les API constituent les éléments constitutifs de la plupart des applications mobiles et Web ainsi que le centre d’harmonisation des données pour les différents processus, protocoles et applications qui composent la plupart des écosystèmes informatiques. Elles facilitent la communication entre les applications et entre les applications et les clients, ce qui permet une intégration transparente des différents services.

Plus de 75 % des entreprises déclarent disposer de 26 API (en moyenne) par application déployée.1 Et plus d’un tiers déclarent que toutes leurs applications utilisent des API, un chiffre qui devrait atteindre plus de 50 % dans les années à venir.1

Les performances des API constituent donc une réelle préoccupation pour la plupart des entreprises. Si elles ne sont pas gérées correctement, les API compromises ou obsolètes peuvent avoir un impact significatif sur l’expérience utilisateur et les fonctionnalités générales des applications, ainsi que sur les résultats de l’entreprise. Des pratiques de surveillance vigilantes des API peuvent aider les entreprises à résoudre rapidement les problèmes de performance et de fonctionnalité des API avant qu’ils n’aient des conséquences graves (voire catastrophiques).