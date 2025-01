Qu’est-ce que l’intelligence des données ? 

Depuis l’avènement du Web 2.0 et du cloud computing, les entreprises collectent de plus en plus de données (clients, opérationnelles, transactionnelles) à partir d’un plus grand nombre de sources de données (applications Web, systèmes métier, appareils de l’Internet des objets). La naissance de l’IA générative n’a fait qu’augmenter la valeur et la quantité de toutes ces données.

Gérer ces données, c’est-à-dire suivre leur utilisation et leur évolution, les stocker en toute sécurité, en faciliter l’accès, les nettoyer et les mettre à jour, peut s’avérer difficile. Si les données ne sont pas correctement gérées, les consommateurs peuvent avoir du mal à trouver les données dont ils ont besoin, et encore plus à en tirer des informations exploitables.

Les organisations disposent depuis longtemps des capacités nécessaires pour gérer les données : outils de traçabilité des données pour cartographier les cycles de vie des données de bout en bout, outils de gouvernance pour définir les politiques d’utilisation, outils de profilage et de nettoyage des données, et plus encore. Toutefois, ces capacités étaient souvent fragmentées, dispersées dans des produits et des fonctions disparates.

La principale innovation du domaine de l’intelligence des données est de réunir ces outils avec des technologies avancées d’IA et de ML, soit dans une plateforme unique, soit dans une pile de données étroitement intégrée.

Selon IDC, bon nombre des plateformes actuelles d’intelligence des données ont évolué à partir d’outils de catalogues de données. Depuis 2020, les fournisseurs ont de plus en plus groupé leurs catalogues avec des solutions complémentaires, telles que des outils de traçabilité des données et des marketplaces de données, ou ont intégré ces fonctions directement dans leurs catalogues.1