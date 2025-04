Maîtrise de l’IA : Combler le déficit de compétences en intelligence artificielle

Le MIT s’est associé à un organisme à but non lucratif d’enseignement STEM pour développer des programmes courts de formation à la maîtrise de l’IA destinés aux professeurs qui enseignent aux élèves de 5 à 18 ans.

Le programme « Day of IA » présente les concepts et le vocabulaire de l’IA, encourage les activités pratiques qui montrent comment fonctionne l’IA, explore les avantages et les inconvénients potentiels de l’IA, et souligne la nécessité d’une IA responsable. Les documents Day of IA peuvent être téléchargés, utilisés et redistribués sous licence Creative Commons.

Après la mise en œuvre des programmes dans diverses écoles en 2022 et 2023, les chercheurs ont interrogé les enseignants participants, et les résultats ont été prometteurs.

« Après seulement quelques heures passées à étudier le contenu, les enseignants ont indiqué qu’eux-mêmes et leurs élèves avaient appris les concepts de l’IA, comment elle fonctionne et est actuellement utilisée, ainsi que les avantages et les inconvénients potentiels pour la société », ont déclaré Cynthia Breazeal, du MIT, et Fiona Hollands, du magazine Ed Researcher, dans un article relatant l’initiative. « En apprendre davantage sur l’IA a renforcé leur optimisme quant aux avantages potentiels de l’IA pour la société et à leurs propres capacités à contribuer à façonner l’avenir de l’IA. »8