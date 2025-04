Que ce soit pour les petites ou les grandes entreprises, l'intelligence artificielle (IA) est associée à des termes aussi stimulants qu'innovation, opportunités et avantage concurrentiel. Mais il ne faut pas oublier la conformité.

Pas moins de 73 % des entreprises utilisent déjà l'IA analytique et générative, et 72 % des PDG les plus performants considèrent que l'avantage concurrentiel dépend de qui utilise l'IA la plus avancée.1



Cependant, cet essor de l’utilisation de l’IA et son potentiel fascinant suscitent des inquiétudes croissantes quant à l’éthique et à la sécurité des technologies basées sur l’IA. Si un développement défectueux conduit à des algorithmes biaisés qui perpétuent la discrimination (dans le recrutement, l’application de la loi ou les décisions financières, par exemple), les conséquences peuvent être désastreuses et durables.

De ce fait, les entreprises, les pays et les décideurs politiques réfléchissent à la gouvernance de l'IA et établissent de nouvelles règles pour l'utilisation et le développement de l'IA. Penchons-nous sur la conformité en IA : son importance pour les entreprises et les étapes à franchir pour rester conformes dans un paysage réglementaire en constante évolution.