Manque de compétences en IA

On observe une pénurie de talents en technologie de plus en plus importante dans de nombreux secteurs d’activité. Le problème s’explique en partie par les avancées rapides en matière d’intelligence artificielle (IA) et la prolifération des nouvelles technologies telles que l’IA générative, qui modifient les types de postes à pourvoir et les compétences requises au sein des entreprises qui ne cessent d’automatiser leurs processus et services.

En 2024, les dépenses en IA dépasseront 550 milliards de dollars, et l’on prévoit un déficit de talents de 50 %, selon une nouvelle étude de Reuters.1

L’IA promet d’améliorer les produits et les services, d’optimiser les opérations et les workflows des entreprises, ainsi que la prise de décision, et d’automatiser les tâches fastidieuses. Selon un rapport publié par Deloitte, l’IA pourrait changer la nature et le marché du travail. 2

Toujours est-il qu’aujourd’hui, même l’IA la plus avancée ne peut fonctionner sans intervention humaine. Combler le déficit de compétences en matière d’IA est essentiel pour permettre aux entreprises de se préparer au travail de demain et d’accélérer l’innovation.