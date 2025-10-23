Pourquoi les projets d’IA échouent-ils ? Le piège de l’expérimentation scientifique et comment l’éviter

On connaît l’image du scientifique solitaire qui s’enferme dans un garage pendant des semaines pour en ressortir avec une découverte qui changera le monde. Ou encore celle d’un mystérieux groupe de travail qui ne se montre que tous les quelques mois pour présenter sa dernière invention révolutionnaire.
L’innovation en vase clos, c’est-à-dire des personnes brillantes travaillant de manière isolée, a connu son heure de gloire, et cette image est restée dans l’imaginaire collectif
Mais je vais vous donner un exemple de situation où cette démarche ne fonctionne pas et qui peut en fait faire plus de mal que de bien : l’adoption de l’IA en entreprise.
Toute tentative de mise en œuvre de la transformation de l’IA d’entreprise en vase clos est une garantie d’échec. En fin de compte, exclure vos parties prenantes stratégiques, vos responsables d’unités commerciales et vos collaborateurs revient à négliger les perspectives et les ressources dont vous avez besoin pour réussir.
Cette approche pourrait expliquer pourquoi, selon l’ étude CEO 2025 de l’IBM Institute for Business Value (IBV), seules 16 % des initiatives d’IA ont réussi en entreprise. Un rapport récent de l’initiative NANDA du MIT a révélé des conclusions encore plus sombres : 95 % des projets pilotes d’IA générative échouent.
Dans de trop nombreux cas, les entreprises mènent de multiples preuves de concept (POC), qui sont à peine plus que des expériences scientifiques. Elles peuvent susciter un engouement au début (le FOMO ou peur de passer à côté, comme l’a surnommé l’IBV), mais ont en fin de compte une valeur négligeable. Disposant d’une solide expérience dans la finance, je sais que les entreprises peuvent faire mieux, beaucoup mieux, que se contenter d’un retour sur investissement aussi maigre.
Les initiatives d’IA qui fonctionnent en entreprise peuvent avoir un impact au-delà d’une petite partie de l’entreprise et réaliser un véritable retour sur investissement. Mais la transcendance des silos ne se produit pas par accident. Elle nécessite l’alignement et le soutien de la direction, y compris des dirigeants et même des membres du conseil d’administration.
Les dirigeants et les gestionnaires peuvent aider à orchestrer la collaboration et les systèmes qui favorisent l’efficacité et augmentent l’impact. Par exemple, lorsque plusieurs services travaillent sur des cas d’utilisation d’IA distincts, des équipes distinctes investissent du temps dans des tâches redondantes, depuis la recherche de modèles d’IA adaptés jusqu’à l’élaboration de programmes de gouvernance. En revanche, lorsque les équipes se réunissent, elles peuvent combiner les ressources et établir une approche unifiée prête à évoluer, apportant ainsi plus de valeur à l’entreprise.
PepsiCo est une entreprise qui excelle dans cette approche unifiée. Ces dernières années, PepsiCo a collaboré avec IBM Consulting pour créer une plateforme technologique unifiée accueillant quelque 100 cas d’utilisation d’IA générative. Nous avons rencontré les équipes de PepsiCo pour mapper leur architecture de données et d’IA, identifier les lacunes et créer des services réutilisables pour leurs cas d’utilisation d’IA générative les plus importants.
Les services réutilisables ont été mis à disposition via la plateforme de technologie unifiée, ce qui a permis aux équipes de toute l’entreprise de disposer de modèles, d’outils et de bonnes pratiques pré-approuvés. La plateforme a également permis une visibilité centralisée, garantissant la conformité des projets aux normes PepsiCo, ce qu’un développement ad hoc avec des fournisseurs tiers ne pouvait pas assurer.
Grâce à tous ces éléments pris en compte, les équipes de PepsiCo ont accéléré l’expérimentation, le développement et, enfin, les délais de mise sur le marché. Les résultats étaient des solutions alimentées par l’IA allant des conceptions de bouteilles Gatorade hyper-personnalisées à l’optimisation du positionnement des produits sur les rayons des supermarchés.
Les bonnes plateformes et outils sont critiques dans le cadre d’une approche unifiée et évolutive de l’IA. Mais deux autres éléments sont sans doute tout aussi importants : les données et la culture.
Les données constituent l’épine dorsale d’un programme d’IA réussi. C’est ce sur quoi les modèles IA s’entraînent et c’est ce que les entreprises utilisent pour déterminer si un cas d’utilisation vaut la peine d’être poursuivi. Pourtant, les experts estiment que moins de 1 % des données d’entreprise ont, jusqu’à présent, été intégrées dans les modèles IA. Ces données inutilisées représentent une énorme opportunité.
S’en emparer, c’est s’efforcer de renforcer les bases de données, c’est-à-dire de s’assurer que les données sont propres, organisées et sécurisées, lorsqu’elles poursuivent des projets pilotes d’IA. Dans le cas de PepsiCo, l’entreprise a collaboré avec IBM Consulting sur une stratégie de données robuste pour gérer plus de 60 pétaoctets de données.
Plus près de chez nous, l’organisation des données était un composant central dans l’initiative d’IBM visant à transformer nos propres ressources humaines avec l’IA agentique. L’entraînement et l’affinage des modèles sur des jeux de données de haute qualité et spécifiques à un domaine nous ont permis de développer un agent conversationnel, AskHR, qui a automatisé plus de 80 tâches RH et engage désormais 1,5 million de conversations avec les employés chaque année.
Les employés peuvent utiliser AskHR pour demander des lettres d’attestation d’emploi, envoyer des demandes de congés et obtenir des informations importantes sur tous les aspects, de la maladie à la rémunération. Par conséquent, depuis l’année dernière, les tickets d’assistance et les coûts opérationnels ont considérablement diminué, tandis que nos professionnels des RH disposent d’une plus grande bande passante pour se concentrer sur les priorités stratégiques.
Bien sûr, AskHR n’aurait pas atteint son ampleur si nos employés n’avaient pas été prêts à l’utiliser. Cela est vrai pour presque toutes les autres initiatives d’IA d’entreprise. Les dirigeants d’entreprise doivent veiller à établir le bon ton et la bonne culture autour de l’adoption de l’IA.
Cela signifie qu’il faut expliquer comment l’IA améliore le travail des employés tout en les préparant à bénéficier de ces avantages. Pour ce dernier, des programmes d’éducation et de formation professionnelle sont essentiels et il faut comprendre comment fonctionnent les outils alimentés par l’IA et comment les utiliser au mieux.
Dans de nombreux cas, les responsables apprennent aux côtés de leurs employés et c’est une bonne chose : cela renforce le fait que l’adoption réussie de l’IA d’entreprise est un sport d’équipe. En fin de compte, nous apprenons tous, nous améliorons et repoussons les limites ensemble. Cloisonnements et silos n’ont pas lieu d’être.
