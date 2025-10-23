Pourquoi les projets d’IA échouent-ils ? Le piège de l’expérimentation scientifique et comment l’éviter

On connaît l’image du scientifique solitaire qui s’enferme dans un garage pendant des semaines pour en ressortir avec une découverte qui changera le monde. Ou encore celle d’un mystérieux groupe de travail qui ne se montre que tous les quelques mois pour présenter sa dernière invention révolutionnaire.

L’innovation en vase clos, c’est-à-dire des personnes brillantes travaillant de manière isolée, a connu son heure de gloire, et cette image est restée dans l’imaginaire collectif

Mais je vais vous donner un exemple de situation où cette démarche ne fonctionne pas et qui peut en fait faire plus de mal que de bien : l’adoption de l’IA en entreprise.

Toute tentative de mise en œuvre de la transformation de l’IA d’entreprise en vase clos est une garantie d’échec. En fin de compte, exclure vos parties prenantes stratégiques, vos responsables d’unités commerciales et vos collaborateurs revient à négliger les perspectives et les ressources dont vous avez besoin pour réussir.

Cette approche pourrait expliquer pourquoi, selon l’ étude CEO 2025 de l’IBM Institute for Business Value (IBV), seules 16 % des initiatives d’IA ont réussi en entreprise. Un rapport récent de l’initiative NANDA du MIT a révélé des conclusions encore plus sombres : 95 % des projets pilotes d’IA générative échouent.

Dans de trop nombreux cas, les entreprises mènent de multiples preuves de concept (POC), qui sont à peine plus que des expériences scientifiques. Elles peuvent susciter un engouement au début (le FOMO ou peur de passer à côté, comme l’a surnommé l’IBV), mais ont en fin de compte une valeur négligeable. Disposant d’une solide expérience dans la finance, je sais que les entreprises peuvent faire mieux, beaucoup mieux, que se contenter d’un retour sur investissement aussi maigre.