Qu’est-ce que la reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) ?

Les solutions DRaaS assurent la réplication et l'hébergement de vos serveurs physiques et Virtual Servers, garantissant une reprise rapide et efficace des opérations en cas de catastrophe grâce à un mécanisme de basculement automatique. Un DRaaS efficace contribue à limiter les temps d'arrêt et à réduire les objectifs de point de récupération (RPO) et les objectifs de temps de récupération (RTO) en cas de catastrophe.

Les solutions DR ont gagné en popularité ces dernières années en raison d'une prise de conscience croissante dans le monde de l'entreprise de l'importance de la sécurité des données. Les entreprises qui adoptent l'approche DRaaS externalisent essentiellement leur planification de récupération après sinistre à un tiers. Selon un rapport récent de Global Market Insights (GMI) (lien externe à IBM.com), le marché du DRaaS s'élevait à 11,5 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître de 22 % cette année (lien externe à ibm.com).

Qu'est-ce qu'un plan de reprise après sinistre ?

Les solutions DRaaS s'appuient sur des plans de reprise après sinistre (DRP), qui sont des documents détaillés décrivant la manière dont une organisation réagit à un incident imprévu. En complément des plans de continuité des activités (BCP), les plans de récupération après sinistre contribuent à garantir que les entreprises sont préparées à faire face à de nombreux types de menaces, notamment les attaques de ransomware et de logiciel malveillant, les catastrophes naturelles et bien d'autres.

Un DRP solide peut contribuer à rétablir la connectivité et à réparer la perte de données après une catastrophe. En cas de problème, une entreprise externe qui propose du DRaaS a moins de chances d'être touchée elle-même, ce qui lui permet de mieux appliquer le plan de reprise d'activité de ses clients.

Comment fonctionne le basculement/restauration ?

Les fournisseurs de DRaaS utilisent le basculement et la restauration pour garantir une reprise rapide et efficace des activités de leurs clients, quel que soit le type de sinistre. Le basculement est le processus de transfert des opérations informatiques vers un système secondaire en cas de défaillance du système principal, que ce soit dû à une panne de courant, une cyberattaque ou toute autre menace.

La restauration est le processus qui consiste à revenir au système d’origine après la résolution complète du problème. Dans un modèle de service DRaaS, un fournisseur peut basculer le centre de données d'un client vers un site secondaire où un système redondant prendrait immédiatement effet. S'ils sont exécutés correctement, le basculement et la restauration peuvent créer une expérience fluide où l'utilisateur/le client ne se rend même pas compte qu'il est transféré vers un système secondaire.