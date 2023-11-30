Les PRS permettent de préparer les entreprises à faire face à de nombreux types de catastrophes, notamment les pannes de courant, les attaques par ransomware et logiciels malveillants, les catastrophes naturelles et bien plus encore.

Un PRS solide permet de rétablir rapidement et efficacement la connectivité et de réparer les pertes de données après un sinistre. Rien qu’en 2023, les entreprises du monde entier devaient dépenser 219 milliards de dollars en cybersécurité, soit une augmentation de 12 % par rapport à l’année précédente, selon un rapport de l’International Data Corporation.

Qu'est-ce qu'un plan de continuité des activités ?

Comme un PRS, un plan de continuité des activités (PCA) fait partie du processus de reprise après sinistre qui aide les entreprises à rétablir leurs activités normales après un sinistre. Les PCA examinent généralement les menaces et les options de résolution plus larges que les PRS, en se concentrant sur ce dont une entreprise aura besoin pour restaurer les fonctions commerciales de base après un incident.

Qu’est-ce qu’un plan de réponse aux incidents ?

Les plans de réponse aux incidents (IRP) sont un type de PRS qui se concentre exclusivement sur la cybersécurité et les menaces pesant sur les systèmes d’information. Un plan de réponse aux incidents décrit clairement la réponse d'une organisation en cas d'urgence, depuis la détection d'une menace jusqu'à son atténuation et sa résolution. Il vise à remédier aux dommages spécifiques causés par une cyberattaque et se concentre exclusivement sur la préparation aux menaces pesant sur la technologie, l'infrastructure informatique, les opérations métier et la réputation.