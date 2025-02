Qu’est-ce qu’un modèle ARIMA ?

En règle générale, plusieurs modèles ARIMA sont ajustés aux données et comparés les uns aux autres pour trouver celui qui permet de prédire les modèles observés dans les données des séries temporelles. La précision d’un modèle ARIMA s’évalue à l’aide de trois indicateurs principaux :

Critère d’information d’Akaike ou AIC. Cette méthode est largement utilisée pour sélectionner les prédicteurs dans les modèles de régression ; elle est également utile pour déterminer l’ordre d’un modèle ARIMA. L’AIC quantifie à la fois la qualité de l’ajustement du modèle et la simplicité/parcimonie du modèle en une seule statistique. Un score AIC inférieur est meilleur qu’un score supérieur ; nous préférerons donc le modèle qui a un score inférieur. L’AIC favorise les modèles plus simples. Les modèles plus complexes reçoivent des scores plus élevés tant que leur précision est à peu près la même que celle d’un modèle plus simple. Il existe également l’AIC corrigé ou AICC, auquel on applique simplement une petite correction en fonction de la taille de l’échantillon.

Critère d’information bayésien ou BIC. Il s’agit d’un autre critère de sélection de modèle qui pénalise la complexité encore plus que l’AIC. Comme pour l’AIC, les modèles ayant un BIC plus faible sont généralement préférés à ceux ayant des scores plus élevés. Si votre modèle est utilisé pour un forecasting à long terme, le BIC peut être préférable, tandis que pour un forecasting à court terme, l’AIC est préférable.

La valeur sigma au carré ou sigma2 est la variance des valeurs résiduelles du modèle. Le terme sigma décrit la volatilité du processus hypothétique. Si vos données sont très volatiles mais que vous avez un score sigma au carré très faible, ou au contraire des données non volatiles mais un score sigma au carré élevé, c’est le signe que le modèle ne capture pas correctement le processus de génération de données réel.

Si nous avons conservé un ensemble de données de test, nous pouvons également comparer les indicateurs de précision tels que la RMSE pour différents intervalles de prévision. Le modèle ARIMA peut prédire des valeurs pour un seul intervalle temporel dans le futur ou pour plusieurs étapes à la fois.