Qu’est-ce que le traitement des documents ?

Avec les avancées de l’intelligence artificielle (IA), les entreprises ont pu automatiser encore davantage le traitement des documents. Le traitement intelligent des documents (IDP) fait appel à l’automatisation alimentée par l’IA et au machine learning pour classer les documents, extraire les informations et valider les données. Il permet d’automatiser et d’accélérer le traitement des documents grâce à l’automatisation et à la structuration des données non structurées.

L’IDP peut également intégrer des outils d’automatisation robotisée des processus (RPA) et de traitement automatique du langage naturel (NLP) afin de rendre la transition de l’analogique au numérique plus rapide et moins sujette aux erreurs. Plus particulièrement, la RPA permet d’automatiser les opérations pointer-cliquer manuelles, réduisant ainsi l’interaction humaine nécessaire au processus.