Notre nouvelle normalité pousse les clients à demander l'automatisation des processus qui éliminent les tâches répétitives et monotones et augmentent la capacité des humains à produire des résultats surhumains plus rapidement. Pour répondre à cette demande, nous dynamisons l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle (IA) afin de permettre aux entreprises d'automatiser un plus grand nombre de tâches, comme l'illustrent les exemples suivants :

L’élimination des tâches cible les tâches simples et répétitives dans l’ensemble des activités métier et informatiques. L'automatisation de ces tâches permettra aux employés de se consacrer à un travail plus réfléchi. Par exemple, avec des bureaux fermés qui tiennent de nombreux employés à l’écart, PayPal s’est tourné vers chatbot, l’utilisant pour un record de 65 % des demandes clients par message ces dernières semaines. « Les ressources que nous pouvons déployer grâce à l’IA nous permettent d’être plus flexibles avec notre personnel et de prioriser leur sécurité et leur bien-être », a déclaré PayPal dans un communiqué.

Pour atteindre ces résultats, nous travaillons activement à faire progresser la technologie de l'automatisation vers une automatisation alimentée par l'IA, que nous qualifions d'automatisation 2.0. L'automatisation alimentée par l'IA est définie comme un processus d'automatisation en boucle fermée continue où les modèles de données sont découverts et analysés, de sorte que les décisions basées sur les informations tirées des données puissent être traduites en actions automatisées, l'IA fournissant des optimisations proactives à chaque étape du processus. L'automatisation alimentée par l'IA utilise une intelligence exploitable pour fournir des opérations informatiques et commerciales avec rapidité, à moindre coût et avec une expérience utilisateur améliorée. La section suivante examine ces quatre étapes, illustrant comment l’IA se transforme à chacune d’elles.

Découvrez

Comprenez mieux et classifiez les données non structurées et les processus afin de réduire le fardeau de l’analyse et de l’orchestration manuelles des actions.

Sans l'IA, la découverte de données associée à l'automatisation est principalement limitée aux processus structurés et aux données structurées. Les données non structurées sont intrinsèquement bruyantes et ralentissent généralement le processus d'automatisation. Grâce à l'apprentissage machine (ML), des modèles sont produits pour découper, extraire et détecter des modèles dans les données bruyantes. Par exemple, avec un modèle de classificateur correctement formé, les documents peuvent être classés dans la catégorie des factures ou des réclamations d'assurance. De même, les alertes provenant d'un système informatique peuvent être regroupées et associées à un ticket d'incident spécifique. Avec l'IA, le processus de découverte n'est plus bloqué par un manque de structure ; elle utilise l'IA de manière intelligente pour déplacer de la découverte à la prise de décision.

Pour une explication plus approfondie des nuances entre les différents types de technologies d'IA, consultez « IA vs. Machine Learning vs. Apprentissage Profond vs. Réseaux de Neurones : Quelle est la Différence ? »

Décider

Combinez la précision de l’automatisation informatique avec une méthodologie d’automatisation métier bien définie afin de pouvoir automatiser plus rapidement et avec plus de précision dans les domaines informatique et métier.

L'automatisation basée sur l'IA vise à fournir de manière exhaustive un système d'automatisation convergent des processus métier et informatiques qui fonctionne pour un large éventail de types de main-d'œuvre, y compris les employés commerciaux, les architectes de solutions, les ingénieurs logiciels, les ingénieurs d'exploitation informatique, les ingénieurs SRE, de sécurité et de conformité. En découvrant des modèles de données au sein de l'entreprise et de l'informatique, la prise de décisions peut désormais avoir plus d'impact que des systèmes cloisonnés dans des secteurs spécifiques de l'entreprise. Il s'agit par exemple d'établir une corrélation entre les activités de développement de logiciels et les opérations informatiques. Dans ce cas, les modifications du code source et de la configuration pendant le développement peuvent être comparées à des incidents survenant dans un système informatique en cours d’exécution afin de prédire les risques liés aux modifications futures de ce code ou de cette configuration. En appliquant l'IA à l'automatisation, nous améliorons considérablement la vitesse à laquelle une entreprise peut réagir aux nouveaux modèles découverts.

Agir

Engagez les bots plus naturellement et en collaboration afin que les engagements deviennent plus en libre-service et productifs.

Le processus d'automatisation se différencie en outre par la manière dont les actions automatisées sont exécutées. La référence absolue en matière d'automatisation des actions est la Technologie d'automatisation robotisée des processus (RPA). Grâce à la puissance de l'IA, nous faisons évoluer la RPA, qui passe de simples scripts robotiques à une technologie qui ressemble davantage à un employé numérique sur le lieu de travail. Cette association des mondes virtuel et physique permet de simuler des actions afin de prévenir les problèmes avant même qu'ils ne surviennent, d'éviter les temps d'arrêt et de développer de nouvelles opportunités. De plus, l'automatisation 2.0 utilise un traitement automatique du langage naturel pour produire une relation plus collaborative entre l'IA et les employés afin de produire un personnel hybride.

Optimiser

Prévoyez les incidents potentiels plus tôt afin que les systèmes puissent résoudre les problèmes de manière proactive avant qu'ils n'aient un impact sur les opérations normales.

Les optimisations sont appliquées en continu pendant les phases de découverte, de décision et d'action, en capitalisant sur de nouvelles informations pour améliorer de manière autonome les Opérations commerciales et informatiques grâce à un retour d'information en boucle fermée et à des commentaires. Dans l'automatisation 2.0, lesoptimisations déplacent au-delà de la réactivité pour devenir prédictive et proactive. Avec une vue de bout en bout des données métier et informatique, l’automatisation alimentée par l’IA peut anticiper les fluctuations et éviter de réagir de manière excessive. Par exemple, en combinant les propriétés structurées et non structurées de l'historique des changements et des enregistrements d'incidents provenant de l'informatique d'entreprise, il est possible d'extraire des liens entre les changements et les incidents afin de créer des preuves empiriques qui serviront de nouvelles entrées dans un modèle de risque de changement. Au fur et à mesure que de nouveaux changements sont mis en œuvre par les services informatiques, des alertes proactives en temps réel peuvent être émises sur la base de prédictions qui illustrent pourquoi ces changements présentent un risque élevé sur la base d'éléments antérieurs. Gartner Market Guide pour les plateformesAIOps déclare que ce style proactif de gestion des risques est l’étape la plus sophistiquée de l’automatisation.