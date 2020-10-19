De nombreuses entreprises découvrent l'automatisation avancée comme une partie essentielle de la manière dont nous faisons face à notre nouvelle normalité. La pandémie de COVID-19 a modifié la dynamique des entreprises et notre façon de travailler. YouTube, par exemple, diffuse plus d'un milliard d'heures de vidéo par jour pour 2 milliards d'utilisateurs connectés. Dans un récent article de blog, l'entreprise a indiqué qu'en raison de la réduction du nombre de personnes dans ses bureaux à travers le monde, le logiciel d'automatisation effectue davantage de modération de contenu. « Nous avons commencé à nous appuyer davantage sur la technologie pour faciliter une partie du travail normalement effectué par les évaluateurs [de contenu] », explique l’entreprise.
Notre nouvelle normalité pousse les clients à demander l'automatisation des processus qui éliminent les tâches répétitives et monotones et augmentent la capacité des humains à produire des résultats surhumains plus rapidement. Pour répondre à cette demande, nous dynamisons l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle (IA) afin de permettre aux entreprises d'automatiser un plus grand nombre de tâches, comme l'illustrent les exemples suivants :
Pour atteindre ces résultats, nous travaillons activement à faire progresser la technologie de l'automatisation vers une automatisation alimentée par l'IA, que nous qualifions d'automatisation 2.0. L'automatisation alimentée par l'IA est définie comme un processus d'automatisation en boucle fermée continue où les modèles de données sont découverts et analysés, de sorte que les décisions basées sur les informations tirées des données puissent être traduites en actions automatisées, l'IA fournissant des optimisations proactives à chaque étape du processus. L'automatisation alimentée par l'IA utilise une intelligence exploitable pour fournir des opérations informatiques et commerciales avec rapidité, à moindre coût et avec une expérience utilisateur améliorée. La section suivante examine ces quatre étapes, illustrant comment l’IA se transforme à chacune d’elles.
Comprenez mieux et classifiez les données non structurées et les processus afin de réduire le fardeau de l’analyse et de l’orchestration manuelles des actions.
Sans l'IA, la découverte de données associée à l'automatisation est principalement limitée aux processus structurés et aux données structurées. Les données non structurées sont intrinsèquement bruyantes et ralentissent généralement le processus d'automatisation. Grâce à l'apprentissage machine (ML), des modèles sont produits pour découper, extraire et détecter des modèles dans les données bruyantes. Par exemple, avec un modèle de classificateur correctement formé, les documents peuvent être classés dans la catégorie des factures ou des réclamations d'assurance. De même, les alertes provenant d'un système informatique peuvent être regroupées et associées à un ticket d'incident spécifique. Avec l'IA, le processus de découverte n'est plus bloqué par un manque de structure ; elle utilise l'IA de manière intelligente pour déplacer de la découverte à la prise de décision.
Combinez la précision de l’automatisation informatique avec une méthodologie d’automatisation métier bien définie afin de pouvoir automatiser plus rapidement et avec plus de précision dans les domaines informatique et métier.
L'automatisation basée sur l'IA vise à fournir de manière exhaustive un système d'automatisation convergent des processus métier et informatiques qui fonctionne pour un large éventail de types de main-d'œuvre, y compris les employés commerciaux, les architectes de solutions, les ingénieurs logiciels, les ingénieurs d'exploitation informatique, les ingénieurs SRE, de sécurité et de conformité. En découvrant des modèles de données au sein de l'entreprise et de l'informatique, la prise de décisions peut désormais avoir plus d'impact que des systèmes cloisonnés dans des secteurs spécifiques de l'entreprise. Il s'agit par exemple d'établir une corrélation entre les activités de développement de logiciels et les opérations informatiques. Dans ce cas, les modifications du code source et de la configuration pendant le développement peuvent être comparées à des incidents survenant dans un système informatique en cours d’exécution afin de prédire les risques liés aux modifications futures de ce code ou de cette configuration. En appliquant l'IA à l'automatisation, nous améliorons considérablement la vitesse à laquelle une entreprise peut réagir aux nouveaux modèles découverts.
Engagez les bots plus naturellement et en collaboration afin que les engagements deviennent plus en libre-service et productifs.
Le processus d'automatisation se différencie en outre par la manière dont les actions automatisées sont exécutées. La référence absolue en matière d'automatisation des actions est la Technologie d'automatisation robotisée des processus (RPA). Grâce à la puissance de l'IA, nous faisons évoluer la RPA, qui passe de simples scripts robotiques à une technologie qui ressemble davantage à un employé numérique sur le lieu de travail. Cette association des mondes virtuel et physique permet de simuler des actions afin de prévenir les problèmes avant même qu'ils ne surviennent, d'éviter les temps d'arrêt et de développer de nouvelles opportunités. De plus, l'automatisation 2.0 utilise un traitement automatique du langage naturel pour produire une relation plus collaborative entre l'IA et les employés afin de produire un personnel hybride.
Prévoyez les incidents potentiels plus tôt afin que les systèmes puissent résoudre les problèmes de manière proactive avant qu'ils n'aient un impact sur les opérations normales.
Les optimisations sont appliquées en continu pendant les phases de découverte, de décision et d'action, en capitalisant sur de nouvelles informations pour améliorer de manière autonome les Opérations commerciales et informatiques grâce à un retour d'information en boucle fermée et à des commentaires. Dans l'automatisation 2.0, lesoptimisations déplacent au-delà de la réactivité pour devenir prédictive et proactive. Avec une vue de bout en bout des données métier et informatique, l’automatisation alimentée par l’IA peut anticiper les fluctuations et éviter de réagir de manière excessive. Par exemple, en combinant les propriétés structurées et non structurées de l'historique des changements et des enregistrements d'incidents provenant de l'informatique d'entreprise, il est possible d'extraire des liens entre les changements et les incidents afin de créer des preuves empiriques qui serviront de nouvelles entrées dans un modèle de risque de changement. Au fur et à mesure que de nouveaux changements sont mis en œuvre par les services informatiques, des alertes proactives en temps réel peuvent être émises sur la base de prédictions qui illustrent pourquoi ces changements présentent un risque élevé sur la base d'éléments antérieurs. Gartner Market Guide pour les plateformesAIOps déclare que ce style proactif de gestion des risques est l’étape la plus sophistiquée de l’automatisation.
Le processus d'automatisation qui consiste à découvrir, décider, agir et optimiser pourrait laisser penser que l'automatisation est un processus séquentiel qui prend du temps. S'il est tout à fait vrai que perfectionner le processus d'automatisation peut prendre des semaines, voire des mois, il existe des solutions rapides. Par exemple, la RPA et le développement low code sont tous conçus pour accélérer l’automatisation des activités ou des processus « petits » afin que les clients puissent obtenir un ROI immédiat sans avoir à attendre que l’ensemble du processus soit automatisé de bout en bout. . Le délai d'exécution rapide permet également aux entreprises et aux services informatiques d'échouer rapidement en procédant à des itérations rapides et en réagissant en temps réel aux forces extérieures.
L'automatisation alimentée par l'IA ne nécessite pas que toutes les personnes impliquées soient des data scientists. Au contraire, l'utilisation de l'IA permet à la technologie d'automatisation d'atteindre la population générale des utilisateurs professionnels, en plus des développeurs informatiques, des travailleurs du savoir hautement qualifiés et, bien sûr, du data scientist. Les utilisateurs dans toute l'entreprise tirent avantage de modèles pré-entraînés qui ont été préparés à l'avance par des experts, ce qui permet de les utiliser immédiatement, sans avoir besoin de compétences approfondies en IA. La mise en place d’automatisations alimentées par l’IA utilisant le langage naturel et les chatbots crée un environnement où le système d’automatisation rencontre les utilisateurs là où ils travaillent, de la manière dont ils travaillent. L'interaction est plus naturelle, ce qui permet à un plus grand nombre de travailleurs de l'entreprise de contribuer à l'automatisation et d'en bénéficier.
L'approche d'IBM en matière d'automatisation alimentée par l'IA consiste à mettre en place un système d'automatisation métier et informatique convergent, capable d'optimiser les processus en continu en découvrant, en décidant et en agissant comme moyen d'automatiser les processus au sein d'une entreprise. Grâce à cette vision de l’automatisation de bout en bout, nous prenons une mesure audacieuse vers la création d’un personnel hybride où vos employés, en collaborant avec leurs jumeaux numériques, peuvent gagner en efficacité dans l’ensemble de leur entreprise et libérer du temps et de l’argent pour se concentrer sur de nouvelles activités. des opportunités.
Avec cet article, nous avons mis l’automatisation alimentée par l’IA sur la carte, et ce n’est qu’un aperçu. Dans mon prochain article, je définirai et examinerai plus en détail le processus qui sous-tend l'automatisation alimentée par l'IA, en élargissant la perspective à l'architecture et aux capacités.
Aussi, n’hésitez pas à écouter mon nouveau podcast intitulé « L’Art de l’automatisation », où j’inviterai des experts à partager leurs exemples montrant comment l’automatisation transforme la vie quotidienne pour le mieux.
