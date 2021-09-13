Imaginez pouvoir automatiser une décision aussi importante que l'attribution des dons d'organes, tout en étant certain que le résultat sera fiable et exempt d'erreurs.
La plupart des décisions d'entreprise ne sont pas des questions de vie ou de mort, mais elles peuvent être tout aussi complexes. Un processus métier aussi simple en apparence que de répondre à un ticket du centre d’assistance implique de prendre correctement de nombreuses décisions en cours de route : un chatbot peut-il gérer ce ticket ou cela nécessite-t-il une intervention humaine ? Si un employé doit intervenir, quelle procédure doit-il suivre ? Comment peut-on résoudre la demande de manière appropriée d’une manière qui apporte un avantage à la fois à l’entreprise et au client ?
Pour qu’un processus métier puisse être automatisé intelligemment, chacune de ces petites décisions doit d’abord être automatisée de manière fiable. Les différents facteurs qui influencent ces décisions, de la réglementation du secteur aux conditions du marché, en passant par les préférences individuelles des clients, doivent tous être pris en compte.
Les systèmes de gestion des Business rules (BRMS) permettent ce niveau d'automatisation des décisions. Ces logiciels permettent aux entreprises de définir, de déployer et de gérer des business rules et une logique de décision afin que les applications puissent prendre des décisions intelligentes de manière cohérente, rapidement et avec une intervention humaine minimale. Les BRMS transforment les règles qui régissent les décisions commerciales en actifs à l'échelle de l'entreprise pouvant être exploités dans les workflows au sein de celle-ci.
Chaque processus métier, du traitement des commandes des clients au développement de nouveaux logiciels, comprend une série de décisions. Les Business rules sont les lignes directrices logiques qui garantissent que ces décisions métier conduisent aux bons résultats. Elles dictent quelles activités commerciales doivent être menées dans quelles circonstances.
Une business rule formelle est composée de deux éléments fondamentaux :
Prenons l’exemple d’un client demandant à retourner un produit. Les business rules qui déterminent comment les retours seront traités peuvent être les suivantes :
Scénario 1 :
Scénario 2 :
La définition de business rules formelles permet aux entreprises d'automatiser les décisions commerciales en créant un système cohérent de logique décisionnelle pouvant être appliqué à l'ensemble des processus métier. Les business rules formellement définies indiquent aux workflows automatisés ce qu'il faut faire dans une situation donnée (par exemple, quand démarrer ou arrêter un processus et quand effectuer certaines actions au cours du processus).
La formalisation des business rules n'est pas toujours simple. Même les situations simples, telles qu'un retour client, nécessitent plusieurs business rules pour tenir compte des différents facteurs pouvant influencer le résultat final. La complexité de la logique de décision ne fait que croître dans les secteurs hautement réglementés tels que la santé et la finance. Les décisions prises pour traiter une application de prêt d'un client, par exemple, sont soumises non seulement aux critères de l'entreprise, mais aussi à toute une série d'exigences réglementaires visant à prévenir la discrimination, la fraude et d'autres conséquences illégales.
Un système de gestion des business rules (BRMS) fournit aux utilisateurs professionnels les outils de technologie nécessaires à la codification des règles métier d’une manière reproductible, fiable et automatisable.
La gestion des business rules, à ne pas confondre avec la business process management (gestion des processus métier) (BPM), fait référence au processus et à la pratique consistant à définir formellement des business rules, à les mettre en œuvre, à les gérer et à automatiser leur déploiement. Un système de gestion des business rules (BMS) est la plateforme technologique à travers laquelle ce processus est réalisé. Un BRMS offre des outils pour faciliter l’ensemble du cycle de vie des business rules, depuis la définition et le stockage des règles en tant que logique métier formelle jusqu'à l'audit des règles existantes et la gestion de la logique décisionnelle globale qui guide l'automatisation dans l'ensemble de l'écosystème technologique de l'entreprise.
Le principal avantage d'un BRMS pour les efforts d'automatisation réside dans le fait que les règles n'ont pas besoin d'être codées séparément dans chaque application métier. Au lieu de cela, un BRMS permet à l’entreprise de maintenir une source unique de business rules, sur site ou sur le cloud. D'autres applications de l'écosystème technologique peuvent simplement s'inspirer des règles du BRMS. Cela rend les business rules vraiment évolutives : elles n'ont besoin d'être créées qu'une seule fois et n'importe quel service ou workflow peut les utiliser.
Un BRMS se compose généralement de trois composants distincts, mais interconnectés :
Pour que les business rules soient lisibles par les applications, elles doivent être exprimées en termes de langage de programmation conditionnel. Pensez aux qualificatifs de logique formelle utilisés dans les projets de codage : « IF-THEN », « IF-ELSE », « ONLY IF », « WHEN », etc.
Un BRMS contient un environnement de développement low-code ou no-code afin que les professionnels non techniques puissent créer des business rules dans ce langage conditionnel. Considérez à nouveau la demande de remboursement du client décrite ci-dessus. L'expression conditionnelle de la règle régissant ce processus pourrait ressembler à ceci :
IF moins de 30 jours se sont écoulés depuis que le client a commandé un produit, THEN procéder au remboursement du produit. ELSE, proposer un avoir en magasin.
Les business rules peuvent également être exprimées sous forme d'arbres de décision, qui sont utiles pour élaborer des règles dans lesquelles plusieurs conditions influencent l'action appropriée. Par exemple, si la tarification influence également la procédure de retour, un utilisateur professionnel peut préparer un arbre de décision comme celui-ci :
De nombreux BRMS incluent également la possibilité de simuler des règles pour permettre aux membres de l’équipe de les tester et de voir comment elles pourraient affecter les résultats des décisions. Par exemple, si vous ajoutez une nouvelle règle à un processus d'approbation de prêt nécessitant un score de crédit de 700 ou plus, un membre de l'équipe pourrait évaluer l'impact de cette règle sur le taux d'approbation avant de la mettre en œuvre.
Une fois les règles définies, elles sont placées dans le référentiel central du BRMS. Ici, les règles peuvent être révisées, modifiées, partagées au sein de l’entreprise et accessibles par différentes applications.
Le moteur de règles est le composant logiciel qui permet à d'autres applications de l'écosystème de l'entreprise d'accéder au référentiel de règles et d'exécuter ces règles dans un environnement d'exécution. L'application envoie une requête, comprenant toutes les données pertinentes dont le moteur de règles a besoin pour prendre une décision, au BRMS. Le moteur de règles compare ensuite la demande aux règles pertinentes et renvoie une décision. Enfin, cette décision déclenche l'exécution d'une action spécifique par l'application.
Prenons l’exemple d’une entreprise SaaS qui fournit trois niveaux d’abonnement différents à sa plateforme : un pour les petites entreprises, un pour les moyennes entreprises et un pour les grandes entreprises. Lorsque de nouveaux prospects arrivent via le site Web de l'entreprise, celle-ci souhaite les acheminer automatiquement vers l'équipe commerciale appropriée, en fonction de la taille de l'organisation du prospect. L'entreprise pourrait créer un service de décision pour gérer ce processus dans un BRMS comme suit :
Avec un BRMS, les règles sont stockées dans un référentiel central distinct des codes d'application. Le référentiel crée une source d’information unique pour les business rules qui peuvent être accessibles à toutes les applications au sein de l’entreprise. Par conséquent, elles sont évolutives et les décisions métier sont actualisées, cohérentes et fiables, en permanence.
Les BRMS peuvent être utilisés pour automatiser la plupart, voire la totalité, des décisions commerciales dans divers secteurs et départements. Voici quelques exemples courants d'utilisation des BRMS :
Pour automatiser intelligemment tout type de processus métier, il est nécessaire de définir au préalable un ensemble de business rules claires afin de régir la prise de décision automatisée. Un BRMS puissant, comme IBM Operational Decision Manager (ODM), offre aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour développer, stocker, gérer et implémenter des business rules au sein de l’écosystème technologique.
IBM ODM est une solution complète de gestion des décisions qui permet aux entreprises de découvrir, capturer, analyser, automatiser et gérer avec précision les business rules dans les environnements informatiques complexes modernes. La solution peut autoriser un prêt, décider d’offres promotionnelles ou détecter une opportunité de vente croisée avec un niveau de précision et de personnalisation élevé. Avec IBM ODM, les équipes peuvent ajouter ou mettre à jour de nouvelles règles à tout moment à l'aide d'outils sans code, et elles peuvent simuler les règles avant leur déploiement afin de garantir une efficacité maximale.
Obtenez IBM Operational Decision Manager dans IBM Cloud Pak for Business Automation. Conçu pour tous les clouds hybrides, IBM Cloud Pak for Business Automation comprend l'ensemble le plus complet de fonctionnalités d'automatisation basées sur l'IA et sur le machine learning disponible sur le marché, notamment des services de contenu, le traitement de documents, la gestion des décisions, l'automatisation des workflows, l'automatisation robotisée des processus (RPA) et l'exploration de processus (process mining). Avec des recommandations générées par l’IA exploitable, des analyses intégrées pour mesurer l’impact et des outils intuitifs pour accélérer l’innovation, notre logiciel a aidé nos clients à réduire les délais d’exécution des processus de 90 %, à réduire de moitié les temps d’attente, à réduire les risques et à économiser des milliers d’heures de travail qui ont ensuite été réaffectées à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
