Imaginez pouvoir automatiser une décision aussi importante que l'attribution des dons d'organes, tout en étant certain que le résultat sera fiable et exempt d'erreurs.

La plupart des décisions d'entreprise ne sont pas des questions de vie ou de mort, mais elles peuvent être tout aussi complexes. Un processus métier aussi simple en apparence que de répondre à un ticket du centre d’assistance implique de prendre correctement de nombreuses décisions en cours de route : un chatbot peut-il gérer ce ticket ou cela nécessite-t-il une intervention humaine ? Si un employé doit intervenir, quelle procédure doit-il suivre ? Comment peut-on résoudre la demande de manière appropriée d’une manière qui apporte un avantage à la fois à l’entreprise et au client ?

Pour qu’un processus métier puisse être automatisé intelligemment, chacune de ces petites décisions doit d’abord être automatisée de manière fiable. Les différents facteurs qui influencent ces décisions, de la réglementation du secteur aux conditions du marché, en passant par les préférences individuelles des clients, doivent tous être pris en compte.

Les systèmes de gestion des Business rules (BRMS) permettent ce niveau d'automatisation des décisions. Ces logiciels permettent aux entreprises de définir, de déployer et de gérer des business rules et une logique de décision afin que les applications puissent prendre des décisions intelligentes de manière cohérente, rapidement et avec une intervention humaine minimale. Les BRMS transforment les règles qui régissent les décisions commerciales en actifs à l'échelle de l'entreprise pouvant être exploités dans les workflows au sein de celle-ci.