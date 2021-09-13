Balises
Introduction aux systèmes de gestion des Business rules

Illustration en 3D d'une scène de stockage de marchandises.

Les systèmes de gestion des Business rules (BRMS) sont des plateformes complètes de gestion des décisions qui permettent aux entreprises de créer, de gérer et d’implémenter des Business rules évolutives au sein de l’entreprise.

Imaginez pouvoir automatiser une décision aussi importante que l'attribution des dons d'organes, tout en étant certain que le résultat sera fiable et exempt d'erreurs.

La plupart des décisions d'entreprise ne sont pas des questions de vie ou de mort, mais elles peuvent être tout aussi complexes. Un processus métier aussi simple en apparence que de répondre à un ticket du centre d’assistance implique de prendre correctement de nombreuses décisions en cours de route : un chatbot peut-il gérer ce ticket ou cela nécessite-t-il une intervention humaine ? Si un employé doit intervenir, quelle procédure doit-il suivre ? Comment peut-on résoudre la demande de manière appropriée d’une manière qui apporte un avantage à la fois à l’entreprise et au client ?

Pour qu’un processus métier puisse être automatisé intelligemment, chacune de ces petites décisions doit d’abord être automatisée de manière fiable. Les différents facteurs qui influencent ces décisions, de la réglementation du secteur aux conditions du marché, en passant par les préférences individuelles des clients, doivent tous être pris en compte.

Les systèmes de gestion des Business rules (BRMS) permettent ce niveau d'automatisation des décisions. Ces logiciels permettent aux entreprises de définir, de déployer et de gérer des business rules et une logique de décision afin que les applications puissent prendre des décisions intelligentes de manière cohérente, rapidement et avec une intervention humaine minimale. Les BRMS transforment les règles qui régissent les décisions commerciales en actifs à l'échelle de l'entreprise pouvant être exploités dans les workflows au sein de celle-ci.

 

Que sont les règles métier ?

Chaque processus métier, du traitement des commandes des clients au développement de nouveaux logiciels, comprend une série de décisions. Les Business rules sont les lignes directrices logiques qui garantissent que ces décisions métier conduisent aux bons résultats. Elles dictent quelles activités commerciales doivent être menées dans quelles circonstances.

Une business rule formelle est composée de deux éléments fondamentaux :

  1. Une condition, qui décrit la situation dans laquelle l’action doit se produire.
  2. Une action, qui définit ce qui doit se produire en réponse à une condition donnée.

Prenons l’exemple d’un client demandant à retourner un produit. Les business rules qui déterminent comment les retours seront traités peuvent être les suivantes :

Scénario 1 :

  • Condition : cela fait 30 jours ou moins que le client a commandé le produit.
  • Action : proposer au client un remboursement total.

Scénario 2 :

  • Condition : plus de 30 jours se sont écoulés depuis que le client a commandé le produit.
  • Action : offrir au client un crédit en magasin.

La définition de business rules formelles permet aux entreprises d'automatiser les décisions commerciales en créant un système cohérent de logique décisionnelle pouvant être appliqué à l'ensemble des processus métier. Les business rules formellement définies indiquent aux workflows automatisés ce qu'il faut faire dans une situation donnée (par exemple, quand démarrer ou arrêter un processus et quand effectuer certaines actions au cours du processus).

La formalisation des business rules n'est pas toujours simple. Même les situations simples, telles qu'un retour client, nécessitent plusieurs business rules pour tenir compte des différents facteurs pouvant influencer le résultat final. La complexité de la logique de décision ne fait que croître dans les secteurs hautement réglementés tels que la santé et la finance. Les décisions prises pour traiter une application de prêt d'un client, par exemple, sont soumises non seulement aux critères de l'entreprise, mais aussi à toute une série d'exigences réglementaires visant à prévenir la discrimination, la fraude et d'autres conséquences illégales.

Un système de gestion des business rules (BRMS) fournit aux utilisateurs professionnels les outils de technologie nécessaires à la codification des règles métier d’une manière reproductible, fiable et automatisable.

Qu’est-ce qu’un système de gestion des business rules (BRMS) ?

La gestion des business rules, à ne pas confondre avec la business process management (gestion des processus métier) (BPM), fait référence au processus et à la pratique consistant à définir formellement des business rules, à les mettre en œuvre, à les gérer et à automatiser leur déploiement. Un système de gestion des business rules (BMS) est la plateforme technologique à travers laquelle ce processus est réalisé. Un BRMS offre des outils pour faciliter l’ensemble du cycle de vie des business rules, depuis la définition et le stockage des règles en tant que logique métier formelle jusqu'à l'audit des règles existantes et la gestion de la logique décisionnelle globale qui guide l'automatisation dans l'ensemble de l'écosystème technologique de l'entreprise.

Le principal avantage d'un BRMS pour les efforts d'automatisation réside dans le fait que les règles n'ont pas besoin d'être codées séparément dans chaque application métier. Au lieu de cela, un BRMS permet à l’entreprise de maintenir une source unique de business rules, sur site ou sur le cloud. D'autres applications de l'écosystème technologique peuvent simplement s'inspirer des règles du BRMS. Cela rend les business rules vraiment évolutives : elles n'ont besoin d'être créées qu'une seule fois et n'importe quel service ou workflow peut les utiliser.

Composants d’un BRMS

Un BRMS se compose généralement de trois composants distincts, mais interconnectés :

1. Un environnement de développement pour la définition et la création de business rules

Pour que les business rules soient lisibles par les applications, elles doivent être exprimées en termes de langage de programmation conditionnel. Pensez aux qualificatifs de logique formelle utilisés dans les projets de codage : « IF-THEN », « IF-ELSE », « ONLY IF », « WHEN », etc.

Un BRMS contient un environnement de développement low-code ou no-code afin que les professionnels non techniques puissent créer des business rules dans ce langage conditionnel. Considérez à nouveau la demande de remboursement du client décrite ci-dessus. L'expression conditionnelle de la règle régissant ce processus pourrait ressembler à ceci :

IF moins de 30 jours se sont écoulés depuis que le client a commandé un produit, THEN procéder au remboursement du produit. ELSE, proposer un avoir en magasin.

Les business rules peuvent également être exprimées sous forme d'arbres de décision, qui sont utiles pour élaborer des règles dans lesquelles plusieurs conditions influencent l'action appropriée. Par exemple, si la tarification influence également la procédure de retour, un utilisateur professionnel peut préparer un arbre de décision comme celui-ci :

De nombreux BRMS incluent également la possibilité de simuler des règles pour permettre aux membres de l’équipe de les tester et de voir comment elles pourraient affecter les résultats des décisions. Par exemple, si vous ajoutez une nouvelle règle à un processus d'approbation de prêt nécessitant un score de crédit de 700 ou plus, un membre de l'équipe pourrait évaluer l'impact de cette règle sur le taux d'approbation avant de la mettre en œuvre.

2. Un référentiel où les règles sont stockées

Une fois les règles définies, elles sont placées dans le référentiel central du BRMS. Ici, les règles peuvent être révisées, modifiées, partagées au sein de l’entreprise et accessibles par différentes applications.

3. Un moteur de business rules

Le moteur de règles est le composant logiciel qui permet à d'autres applications de l'écosystème de l'entreprise d'accéder au référentiel de règles et d'exécuter ces règles dans un environnement d'exécution. L'application envoie une requête, comprenant toutes les données pertinentes dont le moteur de règles a besoin pour prendre une décision, au BRMS. Le moteur de règles compare ensuite la demande aux règles pertinentes et renvoie une décision. Enfin, cette décision déclenche l'exécution d'une action spécifique par l'application.

Comment un système de gestion de business rules fonctionne en pratique

Prenons l’exemple d’une entreprise SaaS qui fournit trois niveaux d’abonnement différents à sa plateforme : un pour les petites entreprises, un pour les moyennes entreprises et un pour les grandes entreprises. Lorsque de nouveaux prospects arrivent via le site Web de l'entreprise, celle-ci souhaite les acheminer automatiquement vers l'équipe commerciale appropriée, en fonction de la taille de l'organisation du prospect. L'entreprise pourrait créer un service de décision pour gérer ce processus dans un BRMS comme suit :

  1. La société SaaS commencerait par rédiger des règles dans l'environnement de développement BRMS afin de définir la manière dont les prospects doivent être répartis :
    • SI un prospect compte moins de 100 employés, THEN le diriger vers l'équipe commerciale dédiée aux petites entreprises.
    • IF un prospect compte entre 100 et 1 000 employés, THEN, le diriger vers l’équipe commerciale dédiée aux entreprises de taille moyenne.
    • IF un prospect compte plus de 1 000 employés, THEN, le diriger vers l'équipe commerciale dédiée aux grandes entreprises.
  2. Une fois les règles rédigées, elles seront stockées dans le référentiel. Toutes les applications impliquées dans le processus d’attribution des prospects, telles que les systèmes de traitement des documents, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et les bots d’automatisation robotisée des processus (RPA), peuvent accéder aux règles dans ce référentiel.
  3. Lorsqu'un prospect est identifié, les bots RPA chargés de copier les informations le concernant dans le CRM peuvent vérifier auprès du moteur de règles comment attribuer ce prospect. Ils transmettent au moteur de règles les informations relatives à la taille de l'entreprise issues du formulaire de saisie des prospects, et le moteur de règles utilise ces informations pour rendre une décision en temps réel. En fonction de la décision fournie par le moteur de règles, ils attribuent les prospects aux équipes commerciales pour les petites, moyennes ou grandes entreprises dans le CRM.

Les avantages d’un système de gestion des business rules (BRMS)

Avec un BRMS, les règles sont stockées dans un référentiel central distinct des codes d'application. Le référentiel crée une source d’information unique pour les business rules qui peuvent être accessibles à toutes les applications au sein de l’entreprise. Par conséquent, elles sont évolutives et les décisions métier sont actualisées, cohérentes et fiables, en permanence.

  • Automatisation efficace : les BRMS sont essentiels à l’automatisation efficace des workflows d’entreprise. Plusieurs workflows peuvent être automatisés à l'aide d'un référentiel unique de logique décisionnelle à l'échelle de l'entreprise. Ainsi, le service informatique n'a pas besoin d'écrire différents programmes de logique décisionnelle pour chaque application.
  • Des résultats plus cohérents : lorsque les décisions métier sont automatisées selon un ensemble de business rules à l’échelle de l’entreprise, toutes les décisions sont prises selon la même logique. Les résultats sont ainsi plus cohérents, car les décisions métier ne seront plus influencées par la discrétion humaine, sauf si nécessaire.
  • Complexité réduite : lorsqu'ils sont confrontés à des décisions commerciales, les employés n'ont pas à prendre en compte plusieurs facteurs ni à s'assurer qu'ils respectent toutes les règles. À la place, les applications peuvent vérifier auprès du BRMS, qui utilise la base de données des Business Rules pour déterminer la solution appropriée. Les décisions sont prises plus rapidement et les employés sont disponibles pour effectuer des tâches à plus forte valeur ajoutée.
  • Une dépendance réduite vis-à-vis de l’équipe informatique : les outils no-code dans le BRMS permettent aux analystes métier et à d’autres employés non techniques de créer des business rules en utilisant leur propre vocabulaire métier. Cela signifie que les équipes peuvent créer et ajuster les règles selon les besoins et n'ont pas besoin de faire appel au service informatique pour chaque mise à jour.
  • Des décisions plus réactives : les règles peuvent être facilement mises à jour dans le référentiel BRMS, car leur gestion ne nécessite pas de modifier le code des applications existantes. Les règles peuvent donc être facilement modifiées en fonction des nouvelles réglementations, de l’évolution du marché, de la demande des clients et d’autres facteurs.
  • Une mise en conformité automatisée : les politiques et réglementations pertinentes peuvent être intégrées aux business rules, garantissant ainsi que les décideurs automatisés respectent toutes les lois et directives pertinentes. Cela permet également de créer une piste d'audit, car les règles qui ont conduit à une décision commerciale donnée peuvent toujours être consultées.
  • De meilleures business rules en général : grâce à la possibilité d'effectuer des simulations prédictives des règles avant leur mise en œuvre, les équipes peuvent s'assurer que les business rules qu'elles créent aboutissent aux résultats escomptés avant leur implémentation.

Cas d'utilisation des systèmes de gestion des business rules

Les BRMS peuvent être utilisés pour automatiser la plupart, voire la totalité, des décisions commerciales dans divers secteurs et départements. Voici quelques exemples courants d'utilisation des BRMS :

  • Allocation de ressources critiques : le UK National Health Service Blood and Transplant utilisait un BRMS pour automatiser les décisions concernant l’attribution de greffes d’organes. Lorsqu'un organe devient disponible, le BRMS déclenche certains processus afin d'identifier le prochain receveur sur la liste des transplantations et d'assurer la compatibilité entre l'organe et le patient.
  • Examen des applications: le PNC Financial Services Group a utilisé un BRMS pour automatiser le processus de demande de prêt, en créant un ensemble de règles pour déterminer si les applications devaient être acceptées ou rejetées. Les employés avaient l'habitude de passer en revue tous les prêts, mais ils n'ont plus qu'à en passer en revue 10 à 20 %, ce qui se traduit par des décisions de prêt plus rapides, plus fiables et plus conformes.
  • Assurer la conformité : en tant qu'entreprise de e-commerce dans un secteur hautement réglementé, Brownells Inc., utilise un BRMS pour automatiser la conformité. L'entreprise s'assure que les clients peuvent uniquement acheter des produits disponibles dans leur région géographique en utilisant un système de règles basé sur l'emplacement du client.
  • Communication avec les clients : Panalpina World Transport a utilisé un BRMS pour automatiser les mises à jour des envois destinées aux clients. Les informations relatives aux clients sont automatiquement téléchargées dans la base de données de Panalpina, et des business rules permettent de déterminer quand envoyer des messages aux clients.

Systèmes de gestion des business rules et IBM

Pour automatiser intelligemment tout type de processus métier, il est nécessaire de définir au préalable un ensemble de business rules claires afin de régir la prise de décision automatisée. Un BRMS puissant, comme IBM Operational Decision Manager (ODM), offre aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour développer, stocker, gérer et implémenter des business rules au sein de l’écosystème technologique.

IBM ODM est une solution complète de gestion des décisions qui permet aux entreprises de découvrir, capturer, analyser, automatiser et gérer avec précision les business rules dans les environnements informatiques complexes modernes. La solution peut autoriser un prêt, décider d’offres promotionnelles ou détecter une opportunité de vente croisée avec un niveau de précision et de personnalisation élevé. Avec IBM ODM, les équipes peuvent ajouter ou mettre à jour de nouvelles règles à tout moment à l'aide d'outils sans code, et elles peuvent simuler les règles avant leur déploiement afin de garantir une efficacité maximale.

