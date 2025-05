Le LiDAR terrestre est un système basé au sol, fréquemment utilisé pour la cartographie des terrains et des paysages. Le LiDAR terrestre peut être utilisé pour collecter des données plus localisées à courte portée, ce qui le rend idéal pour cartographier des zones plus petites avec une grande précision.

Parmi les types de LiDAR terrestres :



LiDAR statique Certains systèmes LiDAR terrestres sont statiques, fixés à un seul endroit et utilisés pour effectuer des analyses précises et répétées d’une seule zone. Le LiDAR statique est souvent employé sur les sites archéologiques, les projets de construction et les évaluations des risques. Il peut surveiller la surface du sol des volcans actifs, des failles sismiques et des zones inondables.

LiDAR mobile Le LiDAR mobile est une forme de LiDAR terrestre qui permet de collecter des données LiDAR à partir d’un véhicule en mouvement. Les systèmes LiDAR mobiles (MLS) sont essentiels pour l’industrie automobile dans le développement de l’aide à la conduite et de la conduite autonome : la collecte de données par détection et télémétrie de la lumière en temps réel permet aux voitures autonomes d’identifier les actifs et les infrastructures routières de manière rapide, précise et économique.