TBC a engagé IBM Expert Labs et IBM Business Partner Wipro (lien externe à ibm.com) pour contribuer à l'élaboration de l'architecture de la solution. Wipro offre une gamme complète de services aux entreprises qui souhaitent moderniser leurs infrastructures. La solution conçue par l'équipe pour TBC comprend une interface utilisateur améliorée avec un portail à service complet, ainsi qu'une couche d'application et une couche d'intégration conteneurisée. La solution est disponible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles pour les utilisateurs internes et externes.

La plateforme IBM Cloud Pak for Integration joue un rôle clé dans la nouvelle solution, en fournissant à TBC des capacités spécialisées et un déploiement automatisé d'intégrations, alimenté par l'IA, pour connecter une grande variété d'applications critiques pour l'entreprise. Parmi ces intégrations, il y a celle entre les solutions Oracle ERP et Oracle Primavera, deux systèmes qui ne s’intègrent pas automatiquement. À l’aide de la solution IBM Cloud Pak for Integration, l’équipe a pu créer une intégration personnalisée entre les deux systèmes Oracle de TBC en seulement trois mois.

L’équipe a également utilisé les composants IBM Operational Decision Manager, IBM FileNet Content Manager et IBM Business Automation Workflow d’IBM Cloud Pak for Business Automation pour automatiser certaines des principales tâches commerciales de TBC. Le portail de la solution, par exemple, utilise les produits IBM Cloud Pak for Business Automation pour simplifier la manière dont les licences de construction sont accordées. Par le passé, l'obtention d'un permis pour la construction d'une nouvelle école était un processus compliqué, en plusieurs étapes, qui entraînait de nombreuses formalités administratives.

Désormais, grâce à un ensemble complet et dynamique de Business Rules intégrées dans la nouvelle interface utilisateur, l'ensemble du processus est automatisé. Les utilisateurs saisissent simplement les dimensions proposées pour une nouvelle école et le portail génère automatiquement une liste des tâches et des matériaux nécessaires au projet : du nombre d'éviers à installer aux permis nécessaires. Les utilisateurs parcourent la liste et utilisent le portail pour entrer en contact avec les fournisseurs et les entrepreneurs. Une fois toutes les tâches accomplies, la proposition est automatiquement envoyée au gouvernement pour approbation.