Les organisations de défense d’aujourd’hui sont contraintes de partager leurs données de façon sécurisée et transparente pour assurer l’interopérabilité entre les systèmes, les domaines et en périphérie.

Pour que les agences de défense parviennent à adopter les frameworks de commande et de contrôle multidomaines (Joint All Domain Command and Control, JADC2), elles doivent moderniser les logiciels, les processus de données, la gestion des données et l’architecture des données, tout en tirant parti de l’IA pour renforcer la collaboration et obtenir un avantage en matière de prise de décision.