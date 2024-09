Les gouvernements continuent de s'appuyer sur leur élan pour fournir des services exceptionnels aux citoyens et renforcent leur préparation en prévision des prochaines grandes perturbations.

IBM continue de s'engager au service des gouvernements et des citoyens du monde entier, dans des domaines tels que les services sociaux, la santé publique, les services des impôts, les infrastructures critiques, l'éducation et la sécurité nationale. Nous collaborons avec des responsables évoluant au sein des agences fédérales, d'État et locales, et nous appuyons sur des décennies d'expérience et de confiance. Fondées sur la sécurité et l'automatisation, nos solutions métier aident les gouvernements à améliorer l'expérience des citoyens, à optimiser les opérations et à moderniser les infrastructures.

