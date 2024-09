Ce n’est qu’un exemple des pressions destructrices exercées sur les forêts du monde. La déforestation réduit la biodiversité, émet des gaz à effet de serre, détruit des emplois et des communautés, contribue aux incendies de forêt et perturbe les cycles de l’eau. Pourtant, les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres entités qui cherchent à suivre et à prévenir la déforestation sont confrontées à des quantités considérables et croissantes de données non structurées qu’il est pratiquement impossible de gérer.

Kiti Mignotte, la PDG et la fondatrice de MANA Community, a cherché à rassembler et à organiser les informations nécessaires pour mettre un terme à ce type de destruction de l’environnement. Elle a fondé MANA, une ONG basée à Paris, en France, pour créer la solution MANA-Vox, une plateforme améliorée par l’IA qui permet de suivre l’implication des entreprises dans les controverses écologiques locales à partir d’informations en temps réel compilées à partir des réseaux sociaux.

En publiant ces informations, les consommateurs, les ONG, les organismes de protection de la nature, les institutions financières et les entreprises elles-mêmes peuvent les exploiter, afin d’éviter d’autres dommages.

« Nous sommes arrivés à un moment de l’histoire de l’humanité où nous avons besoin de données statistiques pour prendre des décisions judicieuses concernant les types d’activités que nous aimerions voir prospérer et ceux que nous ne voulons pas voir prospérer, explique K. Mignotte. Nos entreprises capitalistes cherchent à gagner plus d’argent. Cependant, il ne s’agit pas de gagner plus d’argent, mais de valoriser notre capital naturel. »