Qu’est-ce que la sauvegarde et restauration de stockage des données ?

La cybercriminalité est un problème de plus en plus répandu dans le monde, et personne ne le comprend mieux que les personnes chargées d’assurer la protection permanente des données d’une entreprise. Il fut un temps plus simple où les responsables de la sécurité des données s’attardaient principalement sur les problèmes de perte de données résultant de problèmes sur site, tels que les pannes d’électricité, la reprise après sinistre et les erreurs humaines (suppression accidentelle).

Aujourd’hui, la récupération des données est nettement plus problématique, car elle doit être capable de résister aux efforts de certains des criminels les plus sophistiqués sur le plan technique pour fonctionner. Les conclusions les plus récentes montrent qu’en 2023, les attaques par ransomware ont atteint 1,1 milliard de dollars, un nouveau record. 1 En outre, ces mêmes chiffres indiquent que malgré tous les efforts des forces de l’ordre, l’innovation criminelle est de plus en plus robuste et résiliente.

Une analyse rapide de ces mêmes chiffres montre qu'ils peuvent varier considérablement d'une année à l'autre. Par exemple, il a été calculé que les attaques de ransomware ont généré 983 millions de dollars américains en 2021, mais que ces revenus illicites ont fortement chuté l'année suivante, 2022 n'ayant généré que 567 millions de dollars américains. 2 Puis, en 2023, les cybercriminels ont rebondi en affichant les rançons les plus élevées de leur histoire.

Au-delà des pertes financières, les entreprises peuvent perdre de nombreux autres actifs précieux à cause des cyberattaques, notamment l'efficacité sacrifiée au profit de l'augmentation des temps d'arrêt et la perte potentielle de la réputation de leur entreprise en tant que gérante responsable des données clients. De même, les fournisseurs SaaS de ces entreprises peuvent également perdre la confiance de leurs clients, si les prestataires de services sont considérés comme soutenant une plateforme vulnérable ou fournissant des produits SaaS et des solutions SaaS qui ne peuvent pas protéger les données ou les workloads d'une organisation.