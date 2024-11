Qu’est-ce que la mémoire flash ?

Tout comme son homologue NAND, le nom de la mémoire flash NOR est une combinaison de deux mots, « NOT » et « OR », une référence au type de porte logique qui contrôle les circuits internes d’une cellule NOR.

Dans la mémoire flash NOR, les cellules de mémoire sont connectées en parallèle aux rangées de bits. Cela permet de les lire et de les programmer individuellement. Une extrémité de chaque cellule mémoire est reliée à la terre, l’autre à une rangée de bits.

Les principaux avantages de la NOR sont sa vitesse de lecture, un nombre élevé de réécritures possibles et sa capacité à prendre en charge les données à accès aléatoire. Les portes NOR sont donc idéales pour les systèmes de feux de signalisation municipaux, l’automatisation industrielle, les systèmes d’alarme, la conception de circuits numériques et les appareils électroniques. Par ailleurs, les appareils NOR peuvent gérer à la fois le stockage des données et l’exécution du code avec un seul appareil grâce à la mémoire flash NOR, un autre avantage notable.

Quant aux inconvénients, la mémoire flash NOR utilise une taille de cellule plus importante. Les vitesses d’écriture et d’effacement sont donc plus lentes qu’avec une mémoire flash NAND…

