Qu’est-ce qu’une sauvegarde isolée (« air gap ») ?

Le stockage non modifiable est un moyen de stocker des données afin qu’une fois enregistrées, elles ne puissent être ni modifiées ni supprimées, que ce soit de façon définitive ou sur une période définie. Basé sur le concept de sécurité des données WORM (Write Once Read Many), le stockage non modifiable sert souvent à créer des sauvegardes de données. Ces types de fichiers peuvent être consultés mais jamais édités, modifiés ou changés de quelque façon que ce soit.

La différence entre le stockage non modifiable et la sauvegarde air gap ne concerne pas le stockage de fichiers en lui-même, mais le processus consistant à choisir l’endroit et la manière dont ce stockage est conservé. En effet, les données stockées dans une sauvegarde isolée sont susceptibles d’être des données non modifiables. Cependant, le stockage non modifiable en lui-même n’est pas nécessairement isolé et peut être stocké sur un périphérique ayant accès au réseau. En outre, les sauvegardes isolées non modifiables doivent être séparées soit logiquement soit physiquement du réseau.