Le stockage non modifiable selon les principes d’écriture unique et de lecture multiple se présente sous de nombreuses formes et peut se faire aussi bien au moyen de solutions logicielles que de solutions matérielles de gestion des fichiers. Dans les deux cas, les organisations peuvent choisir de stocker leurs données non modifiables dans du matériel sur site. Bien que le stockage non modifiable sur site soit sensible aux dommages physiques locaux, les sauvegardes non modifiables sur site peuvent être isolées des vulnérabilités plus vastes des systèmes de gestion des fichiers opérationnels tout en offrant les nombreux avantages du stockage non modifiable.