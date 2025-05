Qu’est-ce que le NVMe ?

Alors que les disques durs (HDD) étaient la méthode préférée du secteur pour stocker et accéder aux données, les SATA et SAS étaient des solutions appropriées. Ces deux technologies ont été conçues en tant qu'interfaces de stockage SCSI pour faciliter le transfert de données vers et depuis des disques durs. Le SAS connecte un seul disque via un port SAS exécutant le protocole SCSI qui se connecte ensuite à une connexion PCIe. Le SATA connecte un seul disque via un port SATA exécutant le protocole ATA via un contrôleur ATA qui se connecte ensuite à une PCIe.

Jusqu'à il y a peu, la plupart des SSD utilisaient le SAS ou le SATA pour se connecter au système informatique. Cependant, avec l'essor de la technologie des SSD dans le secteur du stockage, les SAS et SATA sont devenus de plus en plus difficiles à utiliser, car ils étaient utilisés avec des disques durs.Selon un rapport d'International Data Corporation (IDC) datant de 2023, le NVMe a été conçu pour accélérer le transfert de données vers des systèmes connectés via un PCI express, un bus d'expansion en série standard pour connecter un ordinateur à un ou plusieurs périphériques.

Outre le fait qu'il a été conçu spécifiquement pour être utilisé avec des disques SSD, le protocole NVMe est plus rationalisé que le SCSI, ce qui en fait une meilleure solution pour les applications en temps réel, telles que le ML et l'IA. Compte tenu de la popularité croissante des environnements de cloud computing, le NVMe est également idéal pour prendre en charge les environnements de stockage cloud hybride, multicloud et mainframe en raison de ses hautes performances et de sa protection des données intégrées.

Voici quelques-uns des avantages de l’utilisation du stockage NVMe sur des disques SAS ou SATA :

Meilleures performances : la technologie NVMe peut utiliser une PCIe pour connecter le stockage SSD directement à un serveur ou à une unité centrale de traitement (CPU). Cette nette amélioration des performances a fait de la technologie NVMe l’option de stockage/transfert de données préférée des gamers, des monteurs vidéo et d’autres utilisateurs qui ont besoin de performances supérieures à celles offertes par les disques durs SAS ou SATA.

Vitesse plus élevée : les disques NVMe peuvent fournir des vitesses plus élevées que les disques SAS ou SATA, car ils peuvent envoyer et recevoir des commandes NVMe plus rapidement et offrir un meilleur débit.

Compatibilité accrue : le NVMe est largement considéré comme une option plus compatible que les SAS/SATA et est fréquemment mis à jour au fur et à mesure qu'il se développe parallèlement à des technologies essentielles et en évolution rapide telles que l'IA, le ML et le cloud computing. La technologie NVMe fonctionne parfaitement avec tous les systèmes d'exploitation modernes, y compris les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeu.

Bande passante améliorée : la connexion PCIe est plus large et dispose de plus de bande passante que les ports SAS ou SATA. Elle s'améliore également à chaque génération, doublant la bande passante de la génération précédente. Les connexions SAS et SATA ont une bande passante plus faible et sont fixes, de sorte qu'elles ne s'améliorent pas au fil du temps. Les connexions PCIe se distinguent également par le fait qu'elles sont modulables en « voies ». Ainsi, même au sein d'une même génération, les utilisateurs peuvent doubler la bande passante en multipliant par deux le nombre de voies.

