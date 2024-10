NVMe vs SATA : quelle différence ?

De nos jours, tout le monde, des gamers, monteurs vidéo jusqu’aux responsables de start-ups de logiciels qui lancent des applications dans le cloud, exigent des solutions de stockage de données plus rapides. La raison est simple : les environnements de calcul sont plus rapides et plus performants avec de meilleures technologies, soit moins de latence pour les gamers, des rendus vidéo plus courts pour les monteurs, et une exécution rapide et fluide des workloads dans le cloud pour les entreprises.

Malheureusement, il n’est pas facile de choisir la bonne solution. Des termes peu familiers, des caractéristiques techniques complexes et un nombre apparemment infini d’options potentielles sèment la confusion. Pour réduire le champ des possibles et aider les utilisateurs à trouver la solution adaptée à leurs besoins, nous examinons deux des technologies de stockage de données disponibles parmi les plus utilisées : NVMe et SATA.

Le NVMe (Non-Volatile Memory express) est un protocole de transfert de données hautement parallèle avec des contraintes système réduites par entrée/sortie (E/S), utilisé dans le stockage flash et les SSD (Solid State Drives).

Le SATA (Serial Advanced Technology Attachment) est une interface qui prescrit le mode de déplacement des données entre un ordinateur et un périphérique de stockage, tel qu'un disque dur (HDD).

Les protocoles NVMe et SATA prennent tous deux en charge les disques SSD, une technologie qui a remplacé au cours de la dernière décennie les disques durs en tant que norme du secteur pour les applications grand public et professionnelles, ainsi que pour les workloads d’entreprise. Contrairement aux disques durs, qui ont une latence et un temps d’accès inhérents, les disques SSD s’appuient sur une mémoire flash et n’ont pas de pièces mobiles, ce qui les rend beaucoup plus rapides.