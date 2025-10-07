Qu'est-ce que le stockage par blocs ?

Le stockage par blocs n'est pas le seul type de stockage dans le monde du stockage des données. Les développeurs utilisent également d'autres systèmes, tels que le stockage d'objets et le stockage de fichiers. Si le but final de chacune de ces méthodes de stockage est de fournir des données aux utilisateurs et aux applications, chacune d'entre elles procède différemment pour stocker et récupérer les données.

Stockage d'objets

Le stockage d'objets, également appelé stockage basé sur les objets, divise les fichiers de données en morceaux appelés objets. Il stocke ensuite ces objets dans un référentiel unique, qui peut être réparti sur plusieurs systèmes en réseau .

Dans la pratique, les applications gèrent tous les objets, ce qui élimine le recours à un système de fichiers traditionnel. Chaque objet reçoit un ID unique que les applications utilisent pour identifier l'objet. Chaque objet stocke également des métadonnées (des informations sur les fichiers stockés dans l'objet).

La façon dont le stockage d'objets et le stockage par blocs traitent les métadonnées est une différence majeure entre ces deux méthodes. Dans le stockage d'objets, les métadonnées peuvent être personnalisées pour inclure des informations supplémentaires et détaillées sur les fichiers de données stockés dans l'objet. Par exemple, les métadonnées accompagnant un fichier vidéo pourraient être personnalisées pour indiquer où la vidéo a été réalisée, le type de la caméra utilisée pour la créer, et même les sujets capturés dans chaque image. Dans le stockage par blocs, les métadonnées sont limitées aux attributs de fichier de base.

Le stockage par blocs convient mieux à des fichiers statiques qui ne sont pas souvent modifiés, car toute modification apportée à un fichier entraîne la création d'un objet.

Stockage de fichiers

Le stockage de fichiers, également appelé stockage au niveau des fichiers ou basé sur les fichiers, est normalement associé à la technologie NAS (Network Attached Storage). Le stockage en réseau NAS présente le stockage aux utilisateurs et aux applications en utilisant la même philosophie qu'un système de fichiers réseau traditionnel. En d'autres termes, l'utilisateur ou l'application reçoit des données par le biais d'arborescences de répertoires, de dossiers et de fichiers individuels. Cette fonction est similaire à un disque dur local. Cependant, le NAS ou le système d'exploitation du réseau (NOS) gère les droits d'accès, le partage des fichiers, le verrouillage des fichiers et d'autres contrôles.

Le stockage de fichiers peut être très facile à configurer, mais l'accès aux données est limité par un chemin d'accès unique, ce qui peut avoir un impact sur les performances par rapport au stockage par blocs ou d'objets. Le stockage de fichiers ne fonctionne également qu'avec des protocoles de niveau fichier courants, tels que NTFS (New Technology File System) pour Windows ou NFS (Network File System) pour Linux. Cela pourrait limiter la facilité d'utilisation sur des systèmes différents.