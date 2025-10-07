Qu’est-ce que le reporting ESG ?

L’importance relative se rapporte aux questions ESG sur lesquelles les organisations se concentrent au regard de leur pertinence et de leur impact mesurable sur leur activité. Pour déterminer l’importance relative, les organisations peuvent identifier les risques ESG potentiels et leurs conséquences. À partir de là, elles peuvent utiliser une approche de « matrice des risques » pour prévoir les domaines à privilégier en fonction de leur profil de risque et de la gravité potentielle.

L’autre aspect de l’importance relative est l’impact et l’influence. Les organisations qui évaluent leur approche de reporting ESG ont intérêt à déterminer les facteurs ESG sur lesquels elles peuvent avoir l’influence la plus directe et la plus rapide. À l’aide d’une matrice de priorisation des actions ou d’effort/impact, les organisations peuvent rapidement identifier leur impact environnemental et déterminer où concentrer leurs efforts de développement durable. Ces informations permettent ensuite de déterminer le cadre de reporting ESG le mieux adapté pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Les organisations peuvent également envisager la double importance relative, qui se situe au croisement de l’importance relative et de l’impact. La double importance relative consiste à considérer ces questions selon deux perspectives : l’importance relative du point de vue financier, et l’importance relative du point de vue du marché, de l’environnement et des personnes. La double importance relative reconnaît qu’une organisation est responsable de la gestion de ses propres risques financiers sur le plan interne. Dans le même temps, les organisations sont censées examiner l’impact qui découle de leurs décisions et de leurs opérations sur les personnes et l’environnement. En appliquant le concept de double importance relative, les organisations peuvent identifier l’impact du point de vue du reporting financier et non financier pour finalement élaborer une stratégie ESG plus holistique.